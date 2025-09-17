"الزراعة" تستقبل 748 بلاغًا عبر الخط الساخن للخدمات البيطرية خلال أغسطس

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية، للتواصل مع المواطنين والمربين عبر الخط الساخن (19561)، بإعتباره أداة رئيسية للإنذار المبكر والرصد الميداني، ضمن منظومة متكاملة تستهدف حماية الثروة الحيوانية والداجنة وضمان سلامة الغذاء.

وقال الدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، لتفعيل دور الخط الساخن كجسر ثقة مع المواطنين، يضمن سرعة الاستجابة لملاحظاتهم وشكاواهم، في إطار رؤية "الصحة الواحدة" التي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

وأشار "الأقنص" إلى أن الأطباء المكلفين بإدارة الخط الساخن استقبلوا خلال شهر أغسطس 2025 عدد 748 بلاغًا من 23 محافظة، حيث تم التعامل مع 704 بلاغات بنسبة استجابة بلغت 94%، كما يجري التعامل مع باقي البلاغات، وهو ما يعكس الكفاءة والالتزام في متابعة كافة البلاغات الواردة.

وأكد رئيس الهيئة أن الخط الساخن لم يعد مجرد قناة لتلقي الشكاوى، بل تحول إلى أداة فاعلة للتواصل المباشر مع المربين، ورصد التحديات على أرض الواقع، والاستجابة السريعة لها بما يسهم في تعزيز الثقة بين الهيئة والمواطنين، وتحقيق حماية متكاملة للثروة الحيوانية وسلامة الغذاء على مستوى الجمهورية.