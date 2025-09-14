قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيطرة على حريق محدود بمستشفى أسوان الجامعي بأحد المكاتب الإدارية بالبدورم
يمكن أن يسبب الوفاة.. متحدث الصحة يكشف عن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية
السفير محمد العرابي: قمة الدوحة أمام اختبار حقيقي .. ووجود روبيو في إسرائيل استفزازي
متحدث الصحة يكشف تطورا عاجلا في التحقيق بواقعة إصابات بالعمى بمستشفى حكومي
ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025
طبيب الأهلي يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنبي
التضامن: فريق التدخل السريع توجه لفحص ما أطلق عليها "فتيات كهف حلوان"
أبو العينين يقود إدانة أورومتوسطية للعدوان على غزة.. وموسى: لا استقرار دون دولة فلسطينية
ساويرس يكشف مفاجأة عن ترشحه لرئاسة النادي الأهلي
ركلة جزاء.. أحمد العجوز يسجل هدف التعادل لإنبي في مرمى الأهلي بالدوري
القمة العربية تسبب ضجة ومخاوف في الداخل الإسرائيلي .. تفاصيل
اكتشفها بدون فحص.. أعراض مرض السكر في بدايته
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد تداوله .. تفاصيل فيديو شيرين عبد الوهاب وأشهر أغاني أم كلثوم

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
تقى الجيزاوي

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب من كواليس إحدى حفلاتها وهى تغني أغنية “ألف ليلة وليلة” لكوكب الشرق أم كلثوم.

وبالبحث عن الفيديو تبين انه ليس حديث وأنه كان ضمن كواليس حفلها فى المملكة العربية السعودية  والذى أقيمت فى مايو ٢٠٢٣ .

وطرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب أحدث أغانيها “غالية علينا يا بلادنا” خلال الأيام الماضية وهى من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع توما.

حالة شيرين عبد الوهاب

وحرص الشاعر تامر حسين، على طمأنة جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب على حالتها الصحية مؤخرا.

وكتب تامر حسين، عبر حسابه على “إكس”: “لسه مطمن على حبيبتي وأختي الفنانة شيرين عبد الوهاب، وزي الفل الحمد لله، وبتسلم عليكم.

شيرين عبد الوهاب تنفي مشاركتها حفلا غنائيا مع فضل شاكر

نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب ما تم تداوله من اخبار بشأن إحياء حفل غنائي فى المملكة العربية السعودية رفقة الفنان فضل شاكر يوم ١٩ سبتمبر الجاري.

وأصدرت شرين عبد الوهاب بيانا عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، جاء فيه: “إلى جمهور الفنانة شيرين عبدالوهاب فى المملكة العربية السعودية والوطن العربي.. نود ان نوضح لكم ان كل ما تم تداوله عن أنباء حفل تم الإعلان عنه فى بلدنا الثاني المملكة العربية السعودية تحديدا مدينة جدة، ويضم الحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان فضل شاكر بتاريخ ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥، هو غير صحيح ونتمنى فى القريب العاجل ان يجمع النجمين الكبيرين أكثر من حفل فى بلدنا الثاني المملكة العربية السعودية”.

وأضافت: “ونتمنى من جمهورنا العزيز ان لا يثق فى اى اخبار تخص الفنانة شيرين عبد الوهاب إلا من الصفحات الرسمية فقط”

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

