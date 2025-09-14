قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هآرتس: نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بشأن عملية غزة وعائلات المخطوفين تدعو للحذر
التحريات تكشف لغز مقـ.تل شاب سوداني في المعادي
غدا..أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ.تل زوجها وأطفاله الستة بالمنيا
النحاس: لعبنا على الفوز أمام إنبي
ضمن احتفالات الجامع الأزهر بذكرى المولد.. الجبة: النبي اتبع في دعوته منهج التيسير
أحمد موسى: النائب أبو العينين علق بأن هناك استيطانا في الضفة وجرائم حرب في غزة
انقلبت بهم السيارة.. إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في حادث بالدقهلية
في أول ظهور بعد محاولة الاغتيال.. طاهر النونو: نتنياهو دمر أي فرصة للوصول لاتفاق
30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة
تريزيجيه أفضل لاعب في مباراة الأهلي وإنبي
بالأسعار .. استخراج البطاقة الشخصية2025 من السجل وأونلاين
كيف أنقذ محمد صلاح ليفربول من فخ بيرنلي وقاده لانطلاقة مثالية بالدوري الإنجليزي؟
رياضة

وادي دجلة يتفوق على كهرباء الإسماعيلية برباعية في الدوري

وادي دجلة
وادي دجلة
حسام الحارتي

فاز  وادي دجلة على نظيرة كهرباء الإسماعيلية 4-1 في اللقاء الذي جمع بينهمامنذ قليل باستاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.
سجل هدف كهرباء الإسماعيلية على سليمان فى الدقيقة 25 من ركلة جزاء. 
وأحرز يوسف أويا هدف تعادل وادي دجلة في مرمي كهرباء الإسماعيلية  بالدقيقة ٣٧ قبل أن يتم إلغاء الهدف من حكم اللقاء بسبب التسلل.


أحرز أحمد فاروق الهدف الاول بالدقيقة 62 من عرضية ميس كاندروب داخل منطقة الجزاء بينما أحرز يوسف أويا الهدف الثاني في الدقيقة 71 قبل أن يحرز أحمد فاروق الهدف الثالث في الدقيقة 74

وعزز محمود دياسطي تقدم وادي دجلة بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 88  ليعلن تقدم فريقيه برباعية


 وجاء تشكيل وادي دجلة كالتالي :- حراسة المرمى: عمرو حسام الدفاع: أحمد أيمن، إسلام كانو، كمال أبو الفتوح، أحمد دجروج الوسط: أحمد سكولز، سيف تقى، محمد عبد العاطى، يوسف ويا الهجوم: محمود دياسطى، أحمد فاروق.
بينما أعلن رضا شحاته عن تشكيل كهرباء الإسماعيلية وجاء كالتالي:- حراسة المرمى: على الجابري الدفاع: محمد مدحت، سيف الخشاب، كريم يحيى، محمد سعيد الوسط: ممادو سيلا، أحمد حمزاوى، اسلام عبد النعيم، على سليمان، محمد اوناجم الهجوم: عمر السعيد.
 

وادي دجلة كهرباء الإسماعيلية الدوري المصري أخبار الرياضة بطولة الدوري المصري

