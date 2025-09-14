وادي دجلة يتفوق على كهرباء الإسماعيلية برباعية في الدوري

فاز وادي دجلة على نظيرة كهرباء الإسماعيلية 4-1 في اللقاء الذي جمع بينهمامنذ قليل باستاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

سجل هدف كهرباء الإسماعيلية على سليمان فى الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

وأحرز يوسف أويا هدف تعادل وادي دجلة في مرمي كهرباء الإسماعيلية بالدقيقة ٣٧ قبل أن يتم إلغاء الهدف من حكم اللقاء بسبب التسلل.



أحرز أحمد فاروق الهدف الاول بالدقيقة 62 من عرضية ميس كاندروب داخل منطقة الجزاء بينما أحرز يوسف أويا الهدف الثاني في الدقيقة 71 قبل أن يحرز أحمد فاروق الهدف الثالث في الدقيقة 74

وعزز محمود دياسطي تقدم وادي دجلة بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 88 ليعلن تقدم فريقيه برباعية



وجاء تشكيل وادي دجلة كالتالي :- حراسة المرمى: عمرو حسام الدفاع: أحمد أيمن، إسلام كانو، كمال أبو الفتوح، أحمد دجروج الوسط: أحمد سكولز، سيف تقى، محمد عبد العاطى، يوسف ويا الهجوم: محمود دياسطى، أحمد فاروق.

بينما أعلن رضا شحاته عن تشكيل كهرباء الإسماعيلية وجاء كالتالي:- حراسة المرمى: على الجابري الدفاع: محمد مدحت، سيف الخشاب، كريم يحيى، محمد سعيد الوسط: ممادو سيلا، أحمد حمزاوى، اسلام عبد النعيم، على سليمان، محمد اوناجم الهجوم: عمر السعيد.

