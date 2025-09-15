طارق يحيى: كثرة النجوم ليست شرطا لتحقيق المكسب.. وأداء الأهلي في المونديال كان خادعا

أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي واجه مشكلة في الوصول لمرمى انبي رغم الاستحواذ على الكرة، مشيرا إلى أن الفريق البترولي كان من الممكن أن يسجل أكثر من هدف في الشوط الثاني، والفريق الأحمر يُعاني دفاعيًا وهناك حالة عصبية وتسرع واضحة في أداء اللاعبين.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار: كثرة النجوم ليست شرطًا لتحقيق المكسب، وسبق وقولت أن أداء لاعبي الأهلي في كأس العالم للأندية كان جيدًا، ولكنه كان خادعًا لأن الفريق واجه خصوم يلعبون بشكل هجومي، بينما في الدوري المصري كل الفرق تُدافع بقوة، والمساحات قليلة.

وأضاف: في لقاء الزمالك والمصري، كان أداء الفريق الأبيض جيدًا، وطالبت بالصبر على المدرب فيريرا، والأداء والنتيجة مؤشر جيد خلال الفترة المقبلة.

وواصل: الزمالك وجد مساحات كثيرة في لقاء المصري، وخط الدفاع وخط الوسط قدموا مستوى جيد، وكل اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا على مدار اللقاء، على رأسهم عبدالله السعيد.

وأكمل: المنافسة على الدوري ستكون بين الزمالك والأهلي وبيراميدز، والمصري ممكن يكمل لو استمر على نفس الأداء القوي في المواجهات المقبلة.

وأتم: الدوري لـ الزمالك إن شاء الله.