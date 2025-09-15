قررت جهات التحقيق، حبس 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية 4 أيام.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام 3 أشخاص بإشهار أسلحة بيضاء والتلويح بها بالإسماعيلية.
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو ( 3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وبحوزتهم (3 أسلحة بيضاء) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد الإستعراض.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.