سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر
غير مجدية ولا تحقق السلام.. الحكومة السودانية تنتقد العقوبات الأمريكية
فضل صلاة الشروق.. 7 جوائز تبدل حياة من ضاق عليه رزقه
زعماء الدول العربية والاسلامية يبحثون اليوم بالدوحة التطورات الأخيرة بالمنطقة
طقس اليوم | شديد الحرارة .. وشبورة وارتفاع أمواج
سوريا.. قوات الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة وتختطف مدنيا من الرفيد
الولايات المتحدة وبريطانيا توقعان اتفاقية للتعاون النووي
درع عربي موحد .. هل يتحقق حلم القوة المشتركة بعد عقود من التعطيل؟
انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟
ماذا نقول عند الدعاء للميت؟.. 3 أدعية من سنة النبي
حكم الجمع والتفريق والترتيب في أذكار ما بعد الصلاة
حوادث

حبس 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية

حبس
حبس
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، حبس 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية 4 أيام.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام 3 أشخاص بإشهار أسلحة بيضاء والتلويح بها بالإسماعيلية.

ضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو ( 3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وبحوزتهم (3 أسلحة بيضاء) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد الإستعراض.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 

