بكام عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين
تحرك الفوج الثالث من قافلة المساعدات الـ 37 من مصر إلى غزة
أسعار الدواجن تشهد انخفاضات بعد تدخل الحكومة
مصادر إسرائيلية: رئيس الأركان وصف آلية توزيع المساعدات في غزة بالفاشلة
قوافل "زاد العزة" الـ 37 تحمل أعدادا كبيرة من الخيام ومواد إغاثة
رئيس أركان جيش الاحتلال يهاجم نتنياهو في الكنيست: الأمور معه غير مفهومة
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025
قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا
هل الصلاة على النبي بقول صلى الله عليه وسلم ثوابها أقل؟.. انتبه
تفعيل لائحة الانضباط بالمدارس في العام الجديد|4 درجات للمخالفات والعقوبات تصل للفصل
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات
هل يحق للزوجة تسمية المولود؟.. الإفتاء تصحح خطأ شائعا يزيد المشاكل
توك شو

تحرك الفوج الثالث من قافلة المساعدات الـ 37 من مصر إلى غزة

هاجر ابراهيم

قال مراسل "القاهرة الإخبارية" زياد قاسم، إن مصر تواصل جهودها لدعم أهالي قطاع غزة من خلال القافلة الإغاثية رقم 37، والتي انطلقت اليوم من أمام معبر رفح البري متوجهة إلى منفذ كرم أبو سالم، محمّلة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والغذائية، "تشهد الساعات الأولى من هذا الصباح تحرك الفوج الثالث من القافلة ضمن سلسلة 'زاد العِزّة' التي يسيّرها الهلال الأحمر المصري منذ 7 يوليو الماضي، في مشهد يعكس استمرار الجهود المصرية رغم التحديات الميدانية".

وأضاف قاسم خلال رسالة على الهواء، أن الشاحنات تحمل على متنها مساعدات متنوعة تشمل الدقيق، الأرز، البقوليات، المعلبات، إلى جانب الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث تتوجه جميعها عبر طريق يمتد لأربعة كيلومترات من معبر رفح وحتى كرم أبو سالم لتدخل لاحقًا إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن الهلال الأحمر المصري ينسق بشكل مستمر مع نظيره الفلسطيني والهيئات الأممية العاملة في القطاع، لضمان وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها في ظل استمرار الحصار والمعوقات الإسرائيلية.

وأوضح المراسل أن مصر تمكنت منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى اليوم من إدخال أكثر من 47 ألف شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة، بما يفوق نصف مليون طن من المواد الإغاثية والإنسانية، مؤكدا أن هذا الجهد الكبير يأتي في وقت يعاني فيه القطاع من حصار مستمر تجاوز الـ700 يوم، ما يجعل من هذه القوافل شريان حياة بالغ الأهمية لسكان غزة.

القافلة الإغاثية قطاع غزة المساعدات الإنسانية غزة الهلال الأحمر المصري

