17 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
سيد عبدالحفيظ: الأهلي يعاني من أزمة الشوط الثاني منذ بداية الدوري
قتلت زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا بالمنيا.. المتهمة تواجه عقوبة الإعدام بالقانون
أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
تقرير يحذر من تعرض 1.5 مليون شخص في أستراليا لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص في أطفيح
بالقانون .. ضوابط نقل وزراعة الأعضاء من المصريين للأجانب
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المنطقة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات
الرئيس السيسي يتوجه إلى الدوحة.. رؤية القاهرة على طاولة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية
الرئاسة: مشاركة الرئيس السيسي بقمة الدوحة تؤكد تضامن مصر الكامل مع قطر
تضامن مصر الكامل مع قطر.. الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر بالقمة العربية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

خطة طوارئ موسعة بـ صحة الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

ترأسَ الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اجتماعًا موسعًا مع قيادات المديرية لمراجعة مؤشرات الأداء داخل المستشفيات والوحدات الصحية في المراكز الخمسة بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد. 


رفع جاهزية القطاع لمواجهة الطوارئ


وقال الدكتور شريف صبحي، وكيل صحة الوادي الجديد، إن الاجتماع ركز على رفع جاهزية القطاع لمواجهة الطوارئ، وضمان توافر الإمداد الدوائي، وتشديد الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، إلى جانب توسيع نطاق القوافل الطبية المجانية للوصول إلى القرى والمناطق النائية، بما يُسهم في تحسين رضا المواطنين عن خدمات الصحة في الوادي الجديد.


واستعرض وكيل الوزارة مع قيادات المديرية خطط الاستعداد المستمر للطوارئ الصحية داخل المستشفيات والوحدات الصحية، ونِسَب إشغال الرعاية المركزة والحضّانات، وآليات الإحالة السريعة بين مستويات الخدمة.


وأكد شريف، أن  الاجتماع تناول استعراض معدلات تنفيذ المبادرات الرئاسية في الإدارات التابعة، وخطة الإمداد الدوائي والمستلزمات، وسبل تعزيز تطبيق إجراءات مكافحة العدوى ومعايير الجودة داخل المستشفيات والوحدات الصحية، بما يضمن استدامة الخدمة وفاعليتها في الوادي الجديد.


أكّد الدكتور شريف صبحي،  أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف المرور الميداني والمفاجئ على المستشفيات والوحدات الصحية، لمتابعة الأداء الفعلي ومُعالجة أية ملاحظات لحظيًا،  كما جرى التشديد على التوسع في القوافل الطبية المجانية التي تغطي تخصّصات الباطنة والأطفال والعظام والجراحة والأسنان والجلدية والنساء وتنظيم الأسرة، مع تعزيز خدمات الأشعة والتحاليل، وتوفير صيدليات مُجهّزة داخل القوافل، حيث يستهدف التوسّع في القوافل الطبية سد الفجوات الجغرافية وتقديم خدمة الصحة العادلة لسكان القرى والمناطق البعيدة على امتداد الوادي الجديد.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد صحة الوادي الجديد اجتماع

