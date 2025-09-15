قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
17 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
سيد عبدالحفيظ: الأهلي يعاني من أزمة الشوط الثاني منذ بداية الدوري
قتلت زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا بالمنيا.. المتهمة تواجه عقوبة الإعدام بالقانون
أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
تقرير يحذر من تعرض 1.5 مليون شخص في أستراليا لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص في أطفيح
بالقانون .. ضوابط نقل وزراعة الأعضاء من المصريين للأجانب
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المنطقة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات
الرئيس السيسي يتوجه إلى الدوحة.. رؤية القاهرة على طاولة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية
الرئاسة: مشاركة الرئيس السيسي بقمة الدوحة تؤكد تضامن مصر الكامل مع قطر
تضامن مصر الكامل مع قطر.. الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر بالقمة العربية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الأسهم الآسيوية تستقر بعد مكاسب قياسية مع ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي

أ ش أ

استقرت غالبية أسواق الأسهم الآسيوية، اليوم /الاثنين/ بعد مكاسب قوية الأسبوع الماضي، حيث سجلت كوريا الجنوبية مستويات قياسية جديدة، وظلت الصين قرب أعلى مستوياتها منذ عقد، رغم بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة المخيبة للتوقعات.
وصعد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 3,420.23 نقطة، مدعوما بأسهم شركات أشباه الموصلات مثل SK Hynix وسامسونج إلكترونيكس، بالإضافة إلى التفاؤل الناتج عن إشارات الحكومة لإصلاحات السوق.
وفي الصين، شهد مؤشر شنجهاي المركب ارتفاعا بنسبة 0.2%، ليظل قرب أعلى مستوياته منذ عشر سنوات، فيما صعد مؤشر CSI 300 بنحو 1%، محتفظا بمكاسبه قرب أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، مستفيدًا من المكاسب في أسهم التكنولوجيا والمستهلكين.
أما في هونج كونج، فقد ارتفع مؤشر هانج سنج بنسبة 0.3%، مقتربا من أعلى مستوياته منذ أربع سنوات، متأثرا بتفاؤل المستثمرين تجاه قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأغلقت أسواق اليابان اليوم بسبب عطلة عامة، لكنها ظلت قريبة من مستويات قياسية. 
وفي أستراليا، تراجع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.2%، بينما استقر مؤشر ستريتس تايمز السنجافوري، ولم يشهد مؤشر نيفتي الهندي تغيرا يذكر عند افتتاحه.
وشهدت الصين بعض الضعف في البيانات الاقتصادية، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.2% على أساس سنوي في أغسطس، أقل من 5.7% في يوليو ومخيب لتوقعات المحللين، كما زادت مبيعات التجزئة بنسبة 3.4% على أساس سنوي، أقل من التوقعات البالغة 3.8%.
ورغم ذلك، واصلت الأسهم الصينية الصعود، بدعم من أسهم التكنولوجيا والمستهلكين، متأثرة بالتفاؤل المتجدد بشأن الذكاء الاصطناعي في وول ستريت.
وفي الوقت نفسه، بدأت الصين والولايات المتحدة محادثات تجارية رفيعة المستوى في مدريد، تتناول التعريفات وضوابط التصدير ونزاعات الاقتصاد الرقمي، بعد هدنة تجارية مدتها 90 يومًا تم الاتفاق عليها في يوليو. 
وأشارت وزارة التجارة الصينية إلى بدء تحقيقات حول التمييز في سياسة التجارة الأمريكية بشأن الرقائق والإغراق، مما عزز التفاؤل بشأن شركات الرقائق الصينية المحلية.
وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقب المقرر يومي غد وبعد غد، حيث تظهر بيانات "فيدووتش" أن هناك احتمالا يقترب من 90-92٪ لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما تبقى احتمالات خفض أكبر محدودة إلى حد كبير. 

أسواق الأسهم الآسيوية

