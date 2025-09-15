أزمات إدارية وفنية تعصف باستقرار النادي الأهلي.. تفاصيل

قال الناقد الرياضي محمد عصام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، إن نتائج الأهلي جاءت دون التوقعات بعد صفقات الميركاتو الصيفي، حيث تمكن الفريق فقط من جمع 6 نقاط من أصل 15 نقطة ممكنة، ما شكل صدمة كبيرة لجماهير القلعة الحمراء.

وأشار الناقد إلى أن المنافسة هذا الموسم أصبحت أكثر اتساعًا واشتدت بين عدة أندية، لافتًا إلى أن الزمالك وبيراميدز فقدا نقاطًا مهمة، مما جعل المنافسة مفتوحة وليست حكرًا على الأهلي والزمالك فقط.

وأكد عصام أن الأهلي يواجه مشكلات إدارية واضحة أثرت سلبًا على تركيز اللاعبين، بالإضافة إلى أخطاء في اختيار الجهاز الفني، ما أدى إلى فقدان الاستقرار داخل النادي وانعكس ذلك على نتائج الفريق. كما نوه إلى غياب شخصية قيادية قوية داخل الملعب، مثل التي كان يمثلها مانويل جوزيه وثابت البطل في السابق، مؤكدًا على ضرورة وجود مدير فني كبير قادر على احتواء النجوم وبناء الانسجام بينهم.

وفيما يخص أزمة اللاعب محمود حسن تريزيجيه مع جماهير الأهلي، وصف رد فعله بأنه غير مقبول، مؤكدًا أن أداء اللاعب لم يكن مرضيًا لفترة طويلة، داعيًا إياه إلى التركيز داخل الملعب وإثبات ذاته بالأداء لا بالتصريحات.

وفي جانب آخر، أشاد عصام بفريق بيراميدز بعد فوزه الكبير على إنتركونتننتال وحصوله على جائزة مالية بلغت مليوني دولار، معبرًا عن استيائه من التجاهل الإعلامي غير المبرر تجاه الفريق الذي يمثل مصر ويحقق نتائج مميزة على المستوى الخارجي.

تأتي هذه التصريحات في ظل تزايد المطالب الجماهيرية بضرورة إصلاح الوضع داخل الأهلي، سواء على الصعيد الإداري أو الفني، لاستعادة الفريق قوته وحصد المزيد من البطولات.