رفض مقترح إيران بحظر استهداف المنشآت النووية
الري: تعاون مع البنك الدولي في معالجة المياه للإنتاج الكثيف للغذاء
الرئيس الإيراني: إسرائيل لا تعترف بأي إطار قانوني وتحظي بدعم غربي أمريكي
17 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
سيد عبدالحفيظ: الأهلي يعاني من أزمة الشوط الثاني منذ بداية الدوري
قتلت زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا بالمنيا.. المتهمة تواجه عقوبة الإعدام بالقانون
أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
تقرير يحذر من تعرض 1.5 مليون شخص في أستراليا لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص في أطفيح
بالقانون .. ضوابط نقل وزراعة الأعضاء من المصريين للأجانب
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المنطقة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أزمات إدارية وفنية تعصف باستقرار النادي الأهلي.. تفاصيل

هاجر ابراهيم

قال الناقد الرياضي محمد عصام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، إن نتائج الأهلي جاءت دون التوقعات بعد صفقات الميركاتو الصيفي، حيث تمكن الفريق فقط من جمع 6 نقاط من أصل 15 نقطة ممكنة، ما شكل صدمة كبيرة لجماهير القلعة الحمراء.

وأشار الناقد إلى أن المنافسة هذا الموسم أصبحت أكثر اتساعًا واشتدت بين عدة أندية، لافتًا إلى أن الزمالك وبيراميدز فقدا نقاطًا مهمة، مما جعل المنافسة مفتوحة وليست حكرًا على الأهلي والزمالك فقط.

وأكد عصام أن الأهلي يواجه مشكلات إدارية واضحة أثرت سلبًا على تركيز اللاعبين، بالإضافة إلى أخطاء في اختيار الجهاز الفني، ما أدى إلى فقدان الاستقرار داخل النادي وانعكس ذلك على نتائج الفريق. كما نوه إلى غياب شخصية قيادية قوية داخل الملعب، مثل التي كان يمثلها مانويل جوزيه وثابت البطل في السابق، مؤكدًا على ضرورة وجود مدير فني كبير قادر على احتواء النجوم وبناء الانسجام بينهم.

وفيما يخص أزمة اللاعب محمود حسن تريزيجيه مع جماهير الأهلي، وصف رد فعله بأنه غير مقبول، مؤكدًا أن أداء اللاعب لم يكن مرضيًا لفترة طويلة، داعيًا إياه إلى التركيز داخل الملعب وإثبات ذاته بالأداء لا بالتصريحات.

وفي جانب آخر، أشاد عصام بفريق بيراميدز بعد فوزه الكبير على إنتركونتننتال وحصوله على جائزة مالية بلغت مليوني دولار، معبرًا عن استيائه من التجاهل الإعلامي غير المبرر تجاه الفريق الذي يمثل مصر ويحقق نتائج مميزة على المستوى الخارجي.

تأتي هذه التصريحات في ظل تزايد المطالب الجماهيرية بضرورة إصلاح الوضع داخل الأهلي، سواء على الصعيد الإداري أو الفني، لاستعادة الفريق قوته وحصد المزيد من البطولات.

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة

شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات

سعيد الزغبي: قمة الدوحة ستلوح بفكرة الدفاع المشترك لكنها لن تؤسس جيشًا عربيًا وإسلاميًا بين ليلة وضحاها

قريبا.. بصمات طبية جديدة في قلب عروس الدلتا مستشفى السنطة الجديد.. حياة جديدة لأهالي السنطة والقرى المحيطة

اعترافات صادمة أمام النيابة.. زوجان في سوهاج يستوليان على أموال ربات بيوت ويتركانهن غارقات في الديون

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

شيفروليه كورفيت

مقابض الأبواب القاتلة تحاصر السائقين داخل سياراتهم

مقابض أبواب السيارات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

