فرج عامر يهاجم عماد النحاس

هاجم المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه الكابتن عماد النحاس بعد تعادل الأهلي أمام انبي.

وكنب فرج عامر عبر فيسبوك:"الكابتن عماد النحاس ارتكب أخطاء جوهرية في تشكيل الأهلي، اليو ديانج بجوار مروان عطية خطأ فادح، وانعدام التفاهم بين لاعبي خط الهجوم والوسط ، الأهلي كان غريب في بيتي امام انبي بالاضافة الي اهتزاز بعض القرارات التحكيمية".

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة النادي الأهلي وإنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل تريزيجيه هدف النادي الأهلي في الشوط الأول برأسية رائعة على يسار حارس المرمى بعد عرضية متقنة من محمد هاني في الدقيقة 34، لتعلن عن تقدم القلعة الحمراء بهدف نظيف.

وسجل أحمد العجوز هدف إنبي من ركلة جزاء في الدقيقة 65 من عمر اللقاء بعد احتسابها على أليو ديانج لاعب الأهلي لتدخله على لاعب إنبي.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 6 ليحتل المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري الممتاز، ورفع إنبي ترتيبه للمركز السابع.