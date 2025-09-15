قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رفض مقترح إيران بحظر استهداف المنشآت النووية
الري: تعاون مع البنك الدولي في معالجة المياه للإنتاج الكثيف للغذاء
الرئيس الإيراني: إسرائيل لا تعترف بأي إطار قانوني وتحظي بدعم غربي أمريكي
17 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
سيد عبدالحفيظ: الأهلي يعاني من أزمة الشوط الثاني منذ بداية الدوري
قتلت زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا بالمنيا.. المتهمة تواجه عقوبة الإعدام بالقانون
أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
تقرير يحذر من تعرض 1.5 مليون شخص في أستراليا لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص في أطفيح
بالقانون .. ضوابط نقل وزراعة الأعضاء من المصريين للأجانب
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المنطقة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات
فرج عامر يهاجم عماد النحاس

هاجم المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه الكابتن عماد النحاس بعد تعادل الأهلي أمام انبي.

وكنب فرج عامر عبر فيسبوك:"الكابتن عماد النحاس ارتكب أخطاء جوهرية في تشكيل الأهلي، اليو ديانج بجوار مروان عطية خطأ فادح، وانعدام التفاهم بين لاعبي خط  الهجوم  والوسط ، الأهلي كان غريب في بيتي امام انبي بالاضافة الي اهتزاز بعض القرارات التحكيمية".

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة النادي الأهلي وإنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل تريزيجيه هدف النادي الأهلي في الشوط الأول برأسية رائعة على يسار حارس المرمى بعد عرضية متقنة من محمد هاني في الدقيقة 34، لتعلن عن تقدم القلعة الحمراء بهدف نظيف.

وسجل أحمد العجوز هدف إنبي من ركلة جزاء في الدقيقة 65 من عمر اللقاء بعد احتسابها على أليو ديانج لاعب الأهلي لتدخله على لاعب إنبي.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 6 ليحتل المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري الممتاز، ورفع إنبي ترتيبه للمركز السابع.

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة

شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات

القوة العربية المشتركة

سعيد الزغبي: قمة الدوحة ستلوح بفكرة الدفاع المشترك لكنها لن تؤسس جيشًا عربيًا وإسلاميًا بين ليلة وضحاها

قريبا.. بصمات طبية جديدة في قلب عروس الدلتا مستشفى السنطة الجديد.. حياة جديدة لأهالي السنطة والقرى المحيطة

اعترافات صادمة أمام النيابة.. زوجان في سوهاج يستوليان على أموال ربات بيوت ويتركانهن غارقات في الديون

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

مقابض الأبواب القاتلة تحاصر السائقين داخل سياراتهم

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

