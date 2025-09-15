ESG ستاليونز الإمارات تطلق المرحلة الثانية من Seamont Autograph باستثمارات 1.6 مليار درهم

أعلنت رويال للتطوير القابضة، التابعة لمجموعة ESG Stallions، بالشراكة مع ساس العقارية، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «Seamont Autograph Collection» التابع لعلامة ماريوت، والواقع في جزيرة الريم في أبوظبي.

وتبلغ قيمة المشروع، الذي يضم 497 وحدة سكنية، نحو 1.6 مليار درهم، ومن المتوقع إنجازه وتسليمه بحلول الربع الرابع من عام 2028.

يُذكر أن مجموعة ESG Stallions الإمارات، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تابعة لشركة العالمية القابضة (IHC)، وقد تأسست في عام 2008، وتتواجد حالياً في أكثر من 20 دولة، ويبلغ إجمالي أصولها نحو 3.8 مليار درهم اعتباراً من 30 يونيوالماضي.





