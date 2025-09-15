مكاسب جماعية للأسواق الخليجية في بداية تعاملات الاثنين.. تحديثات مباشرة

افتتاح بورصة الكويت والأسواق الإماراتية

مؤشر الكويت الأول يخترق أعلى قمة له حققها في مايو أيار 2022 ويسجل قمة تاريخية جديدة في بداية تداولات جلسة الإثنين.

ومكاسب جماعية للأسواق الإماراتية في بداية تداولات الأسبوع.. ومؤشر سوق دبي يواصل التداول أعلى مستويات 6 آلاف نقطة.