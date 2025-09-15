قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خوف وقلق وغضب.. ماذا حدث في أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ ـتل زوجها وأبنائه الـ 6 في دلجا بالمنيا؟
الدولار يرتفع هامشيا مع ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي
الرئيس السيسي يصل مطار حمد الدولي للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة
الرئيس السيسي يصل الدوحة للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الاستثنائية
مرصد الأزهر: الوضع في غزة تجاوز مرحلة الكارثة الإنسانية فاليوم يجتمع العنف والمجاعة وانعدام الأمن معًا
تفعيل لائحة الانضباط بالمدارس في العام الجديد.. و10 جنيهات غرامة لتغيب الطالب
العمل تحدد ضوابط وآليات اعتماد استقالة العامل طبقًا للقانون الجديد
بعد غياب أكثر من 20 عامًا.. تفاصيل فوز مصر بجائزة الآغا خان العالمية للعمارة 2025
المحافظات تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد وجولات للمحافظين للتأكد من جاهزية المدارس| تفاصيل
بإجمالي 19 مليون جنيه.. نقيب المحامين يقرر صرف منحة استثنائية لهذه الفئات
الفنان العالمي خافيير باردم يرتدي الشال الفلسطيني في حفل Emmy Awards
نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي المرحلة الثانية محافظة القاهرة |ظهرت الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة: حملات مكثفة للتفتيش على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية

التفتيش على الأدوية البيطرية
التفتيش على الأدوية البيطرية
شيماء مجدي

كثّفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملاتها الرقابية خلال شهر أغسطس على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات الخاصة بمختلف المحافظات، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات البيطرية وضمان تداول مستحضرات آمنة ومرخصة.

وقال الدكتور حامد د الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، لتفعيل خطة وطنية شاملة لضبط سوق المستحضرات البيطرية والتأكد من تقديم خدمات آمنة وفعالة تدعم حماية الثروة الحيوانية وصحة المواطنين، ضمن رؤية "الصحة الواحدة" التي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

وأشار "الأقنص" إلى أن اللجان المشكلة من مديريات الطب البيطري بالمحافظات المختلفة، وبالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية قامت بالمرور على 408 منشأة بيطرية ما بين عيادات ومراكز بيع أدوية ولقاحات، حيث تم ضبط 111 منشأة مخالفة تعمل بدون ترخيص.

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم استصدار 24 قرارًا إداريًا لغلق 83 منشأة مخالفة بمحافظات: الدقهلية، الشرقية، الغربية، البحيرة، القاهرة، كفر الشيخ، الجيزة، الفيوم، بني سويف، البحر الأحمر، المنوفية، الأقصر، المنيا، مطروح، كذلك تم تحرير 11 محضر جنح بمحافظات كفر الشيخ، بني سويف، والبحيرة، و 9 محاضر إدارية بمحافظات القليوبية، البحيرة، وأسوان.

وأضاف رئيس الهيئة أنه تم تنفيذ قرارات الغلق الفعلي لـ 8 مراكز بيطرية مخالفة بمحافظات الغربية، بني سويف، والفيوم بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية.

وشدد "الأقنص" على استمرار الهيئة في تكثيف الحملات بجميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الجهات المعنية، للارتقاء بمستوى الخدمات البيطرية وضبط الأسواق ومنع تداول المستحضرات غير المرخصة، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية والداجنة والحفاظ على صحة المواطنين

الزراعة المستحضرات البيطرية الخدمات البيطرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

الاهلي

أتوقع إلغاء الهبوط.. لاعب الزمالك السابق يسخر من الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

ترشيحاتنا

أوبل أسترا موديل 2007

بسعر مدهش .. اركب أوبل أسترا أوتوماتيك

Garmin

تحديث تجريبي لـ Garmin يعالج مشاكل قياس النبض والفلاش في ساعات Show thinking

آيفون 17

آيفون 17.. تكاليف الإصلاح تكشف الوجه القاسي لأبل وتربك مالكي Air الجديد

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

تسبب تأخر عقلي.. تحذير من مادة خطيرة باللبان

اللبان
اللبان
اللبان

أزمة كبرى .. انفجار الوسائد الهوائية في سيارات مازدا بألمانيا عند هذه السرعة

مازدا
مازدا
مازدا

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

فيديو

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد