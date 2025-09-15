الزراعة: حملات مكثفة للتفتيش على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية

كثّفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملاتها الرقابية خلال شهر أغسطس على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات الخاصة بمختلف المحافظات، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات البيطرية وضمان تداول مستحضرات آمنة ومرخصة.

وقال الدكتور حامد د الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، لتفعيل خطة وطنية شاملة لضبط سوق المستحضرات البيطرية والتأكد من تقديم خدمات آمنة وفعالة تدعم حماية الثروة الحيوانية وصحة المواطنين، ضمن رؤية "الصحة الواحدة" التي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

وأشار "الأقنص" إلى أن اللجان المشكلة من مديريات الطب البيطري بالمحافظات المختلفة، وبالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية قامت بالمرور على 408 منشأة بيطرية ما بين عيادات ومراكز بيع أدوية ولقاحات، حيث تم ضبط 111 منشأة مخالفة تعمل بدون ترخيص.

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم استصدار 24 قرارًا إداريًا لغلق 83 منشأة مخالفة بمحافظات: الدقهلية، الشرقية، الغربية، البحيرة، القاهرة، كفر الشيخ، الجيزة، الفيوم، بني سويف، البحر الأحمر، المنوفية، الأقصر، المنيا، مطروح، كذلك تم تحرير 11 محضر جنح بمحافظات كفر الشيخ، بني سويف، والبحيرة، و 9 محاضر إدارية بمحافظات القليوبية، البحيرة، وأسوان.

وأضاف رئيس الهيئة أنه تم تنفيذ قرارات الغلق الفعلي لـ 8 مراكز بيطرية مخالفة بمحافظات الغربية، بني سويف، والفيوم بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية.

وشدد "الأقنص" على استمرار الهيئة في تكثيف الحملات بجميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الجهات المعنية، للارتقاء بمستوى الخدمات البيطرية وضبط الأسواق ومنع تداول المستحضرات غير المرخصة، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية والداجنة والحفاظ على صحة المواطنين