جردهما من ملابسهما.. مدرس يهـ.ـتك عرض فتاتين داخل حضانة بأكتوبر

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات قيام مدرس بهتك عرض طفلتين داخل حضانة مدرسة دولية بمدينة 6 أكتوبر حيث تبين تجريده لهما من ملابسهما وملامسة أجزاء حساسة من جسديهما.



تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا من مباحث أكتوبر بإبلاغ الأمن الإداري بمدرسة دولية شهيرة، بتحرش مدرس بطفلتين داخل المدرسة.

وجه اللواء محمد مجدي أبو شميلة مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال لفحص البلاغ وبيان ملابساته وحقيقته، وتبين من الفحص الأولي أن الطفلتين شقيقتين توأم تبلغان من العمر 5 سنوات، وناقش رجال المباحث والدة الطفلتين التي قالت أن طفلتيها أخبرتاها بتعرضهما لحركات خادشة من مدرس ألعاب أثناء تواجدهما داخل صالة الألعاب الرياضية على فترات وكان يجردهما من ملابسهما وملامسة أجزاء حساسة من جسديهما وقدمت تقريرًا طبيًا بوجود سحجات وكدمات حديثة في أماكن حساسة من جسديهما.

توصلت التحريات، إلى أن المتهم يدعى "ع.ج"، 30 سنة، مدرس بالمدرسة، وألقي القبض عليه، واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.