رئيس جامعة حلوان: نفتح أبواب التحدي أمام شبابنا للمستقبل الرقمي بمصر

انطلقت فعاليات هاكاثون جامعة حلوان للأمن السيبراني – Helwan Cyber Arena 2025، والذي تنظمه كلية الهندسة – جامعة حلوان، وافتتحه الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة الذي أكد على أن الجامعة تعمل ضمن رؤية القيادة السياسية لتحقيق مصر الرقمية الآمنة، ونسعى لترسيخ مفهوم أن الأمن السيبراني هو مسؤولية مشتركة، وأن التعاون بين جميع الأطراف هو الطريق الوحيد لتحقيق الأمان في عالمنا الرقمي. وأن استثمارنا في هؤلاء الشباب وتأهيلهم لمواجهة التحديات السيبرانية هو استثمار في أمن مصر القومي، وضمان لمستقبل رقمي مشرق لأجيالنا القادمة.

وأكد "قنديل" إن تنظيم هذا الحدث الفريد، بمشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية، يعكس الدور الريادي الذي تضطلع به جامعة حلوان في دعم الابتكار، واكتشاف ورعاية المواهب الشابة في أحد أهم مجالات المستقبل، وهو الأمن السيبراني. فالهجمات الإلكترونية اليوم لم تعد مجرد تهديدات تقنية، بل أصبحت قادرة على زعزعة دول، والتأثير على استقرار المجتمعات، وهو ما يجعل من إعداد جيل مؤهل علميًا وتقنيًا ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل.

وأضاف : أود أن أؤكد أن جامعة حلوان، وبدعم كامل من الدولة، تضع على عاتقها مسؤولية توفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة، تُمكّن طلابها من التميز والمنافسة عالميًا. ونحن اليوم، من خلال هذا الهاكثون، نفتح أبواب التحدي والإبداع أمام شبابنا، ليبرهنوا على قدرتهم في قيادة المستقبل الرقمي لمصر.

وفي كلمة الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان أكد إننا نحتفي بانطلاق مبادرة وطنية رائدة تجمع بين العقول المبدعة والطاقات الواعدة، في مجال أصبح ركيزة أساسية للأمن القومي والتنمية الشاملة فى ظل عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى. هذا الحدث يمثل ثمرة تعاون وتكامل بين الجانب الاكاديمي الجامعي وشركائنا في القطاعين الحكومي والخاص لبناء قدرات شبابنا في مجال الأمن السيبراني، مشيرًا إلى أن هاكاثون اليوم ليس مجرد منافسة بين الفرق الطلابية، بل هو رسالة واضحة أن مصر تمتلك كوادر شابة قادرة على مواكبة متطلبات العصر الرقمي، وقادرة على حماية مقدراتها وبنيتها الرقمية في ظل التحديات والمتغيرات التكنولوجية المتسارعة.

ووجه المسلاوي كلمة للطلاب المشاركين أقول: أنتم أمل مصر ومستقبلها، استثمروا هذه الفرصة لاكتساب المهارات والخبرات وتبادل المعارف، وليكن شعاركم الإبداع والتميز والمنافسة الشريفة.

وتحدث الدكتور سمير جابر رئيس قطاع تنمية صناعة الأمن السيبراني، بالنيابة عن السيد المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قائلا: اسمحوا لي في البداية أن أنقل لكم خالص تحيات وتقدير المهندس / محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. الذي حالت ارتباطاته الرسمية دون تواجده بينكم اليوم، ولكنه كلفني أن أعبر لكم عن بالغ اعتزازه بهذا اللقاء، وحرصه الدائم. على أن يكون الجهاز حاضرا في كل المبادرات التي تستهدف دعم طلاب الجامعات وتنمية صناعة الأمن السيبراني في مصر ويطيب لي أن أشارككم هذه الكلمة نيابة عنه.

وأكد أن جامعة حلوان، ذلك الصرح الأكاديمي العريق الذي يحتل مكانة متميزة في مسيرة التعليم العالي بمصر، طالما قدم للوطن نخبة من الكوادر العلمية والفكرية كان لها إسهام بارز في خدمة المجتمع ودفع عجلة التنمية. مشيرًا إلى أن الجامعات لا تقتصر على كونها منابر للعلم والمعرفة بل هي أيضا شريك أصيل في بناء المستقبل وصياغة رؤية وطنية تتماشى مع التحديات العالمية وتسهم في تعزيز مكانة مصر إقليميا ودوليا.

وأوضح أن الدولة المصرية، بقيادة مؤسساتها الوطنية، حققت إنجازات بارزة على صعيد الاتصالات والأمن السيبراني، كان للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فيها دور محوري خلال السنوات الماضية على الصعيدين الوطني والدولي. ولعل أبرزها تصدر مصر الفئة الأولى عالميا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام ٢٠٢٤، بحصولها على الدرجة الكاملة بين اثنتي عشرة دولة فقط، وهو إنجاز لا يقتصر على الأرقام، بل يعكس نضجا مؤسسيا واستراتيجية واضحة في التعامل مع التهديدات الرقمية. كما تقدمت مصر ۳۹ مركزا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية لتحتل المرتبة السادسة عالميا. وإلى جانب ذلك، حصل الجهاز على المستوى الخامس - المتقدم في مؤشر الأداء التنظيمي للاتحاد الدولي للاتصالات، وهو أعلى مستوى تنظيمي عالمي يعكس تماشي السياسات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية.

ولم تقف إنجازاتنا عند المؤشرات ؛ من بين الإنجازات التقنية المهمة فقد أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤخرا خدمات الجيل الخامس (56) رسميًا في مصر في يونيو ۲۰۲۵ ، ليبدأ عهدًا جديدا من السرعات الفائقة وزمن الاستجابة المنخفض، ويفتح آفاقا واسعة للذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتطبيقات المدن الذكية. كما تم إطلاق خدمة الاتصال عبر الواي فاي (Wi-Fi Calling) والتي تتيح للمستخدمين إجراء واستقبال المكالمات عبر شبكات الواي فاي)، بما يضمن جودة اتصال عالية حتى في الأماكن التي تعاني ضعف التغطية الخلوية

ولم تتوقف الإنجازات عند هذا الحد، بل تجسدت في خطوات عملية، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ، التي تمثل خريطة طريق لبناء بيئة رقمية آمنة، عبر تعزيز التشريعات، رفع الوعي المجتمعي، وتكثيف التعاون الدولي كما عززنا قدرات المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) ليكون خط الدفاع الأول في مواجهة الحوادث السيبرانية، وذراعا وطنيا لحماية البنية المعلوماتية الحرجة للدولة المصرية، والتأهيل، والتدريب، والتعاون.

وأوضح أدهم فهمي مؤسس مشارك ومدير أول الأمن السيبراني الهجومي بشركة Cyshield أن الشركة هي شركة مصرية تأسست عام 2016، متخصصة في تقديم حلول الأمن السيبراني والابتكار الرقمي، ويقع مقرها الرئيسي في القاهرة. وهي متخصصة في الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT)، تطوير البرمجيات، الاستشارات الرقمية، وتسعى Cyshield إلى أن تكون الرائدة إقليمياً في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن تصبح رائدة عالمياً في الابتكار التكنولوجي، تهدف إلى تحسين حياة الأفراد، دعم الاستدامة البيئية، وتمكين المؤسسات من حماية أصولها الرقمية.

عقدت فعاليات حفل الافتتاح بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعدد من عمداء الكليات، والأستاذة فريدة هاشم أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث، الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.

يقام الهاكاثون تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالشراكة الاستراتيجية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) وشركة Cyshield الرائدة في مجال الأمن السيبراني، وبالشراكة الفنية مع المركز المصري للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT).

يشارك في هذا الحدث أكثر من 200 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية (الحكومية، الأهلية، والخاصة) والدولية، حيث يتنافسون في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، مع تقديم جوائز قيّمة تصل قيمتها إلى 300,000 جنيه مصري للفرق الطلابية الفائزة.



