أخبار البلد

جامعة حلوان تطلق برنامجًا رائدًا في هندسة الميكاترونيات والروبوتات

حسام الفقي

أعلنت كلية الهندسة بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور محمود المسلاوي عميد الكلية عن إطلاق برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات بنظام الساعات المعتمدة، بواقع 144 ساعة دراسية موزعة على أربع سنوات أكاديمية.

ويهدف البرنامج إلى إعداد جيل جديد من المهندسين القادرين على تصميم وتطوير منتجات ذكية وروبوتات متقدمة، من خلال دمج تخصصات الهندسة الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية وهندسة البرمجيات والتحكم. ويأتي ذلك تماشيًا مع الاتجاه العالمي نحو التصنيع الذكي والأتمتة، وتعزيز قدرة الخريجين على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

البرنامج يفتح آفاقًا واسعة أمام الطلاب للعمل في مجالات متنوعة تشمل:
- ميكاترونيات الهندسة الطبية وتصنيع وصيانة المعدات الطبية
- تصميم وبرمجة المنتجات الذكية والروبوتات
- صيانة وإصلاح الأنظمة الذكية
- التصميم الداخلي والأثاث الذكي
- التحكم الذكي وإنترنت الأشياء (IoT)
- ميكاترونيات السيارات
- الاستشارات الهندسية في مكاتب تصميم الروبوتات والأتمتة
- البحث والتطوير في الشركات والمصانع.

أشار الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن البرنامج لا يهدف فقط إلى مواكبة التطورات العالمية، بل يسعى أيضًا إلى تلبية احتياجات السوق المحلي من المهندسين المؤهلين في مجالات الروبوتات، وإنترنت الأشياء، والأنظمة الذكية، مما يعزز من قدرة مصر على المنافسة إقليميًا وعالميًا. ونحن في جامعة حلوان ملتزمون بتوفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم البحث العلمي والتطبيق العملي، وتفتح آفاقًا واسعة أمام طلابنا للمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة."

أكد الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة أن "هندسة الميكاترونيات والروبوتات تمثل مستقبل الصناعة، ونحن نعمل على تمكين الطلاب من امتلاك المهارات اللازمة للابتكار والتطوير في بيئة تكنولوجية متسارعة، "لإن إطلاق برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات بكلية الهندسة يأتي في إطار رؤية جامعة حلوان الاستراتيجية نحو إعداد كوادر هندسية قادرة على قيادة المستقبل الصناعي والتكنولوجي لمصر.

ويُعد البرنامج إضافة نوعية لمنظومة التعليم الهندسي في مصر، ويعكس التزام جامعة حلوان بتقديم تعليم عصري يواكب احتياجات سوق العمل ويعزز من مكانة مصر في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

الابتكار الهندسي كلية الهندسة بجامعة حلوان جامعة حلوان

المزيد

