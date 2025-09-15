قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يهدد أمنكم وأمن المنطقة.. الرئيس السيسي يوجه رسالة قوية لشعب إسرائيل
الرئيس السيسي: تضامن مصري كامل مع الشعب القطري في مواجهة العدوان الإسرائيلي
"نحن أمام لحظة فارقة".. نص كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية الاستثنائية
ملك الأردن: الاعتداء الإسرائيلي علي سيادة قطر غير مقبول
العاهل الأردني: العدوان على قطر يثبت أن التهديد الإسرائيلي لا يعرف حدودًا
الرئيس السيسي: الاعتداءات الإسرائيلية تخطت كافة الخطوط الحمراء
ماذا قال النبي عن سنة صلاة العصر؟.. اعرف ثوابها
الرئيس السيسي يدعو إلى آلية عربية إسلامية موحدة لمواجهة التحديات الإقليمية
فريق ألماني يهدد تعاقد الأهلي مع السويسري أورس فيشر.. تفاصيل
أبو الغيط للإسرائيليين: ما تقوم به حكومتكم من قتل وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة لن ينسى
رئيس وزراء العراق: أمن واستقرار الدول العربية والإسلامية جزء لا يتجزأ من أمننا الجماعي
أبو الغيط: تبريرات إسرائيل للعدوان على قطر سقوط أخلاقي
أخبار البلد

بروتوكول تعاون بشأن منحة "الدكتور علي المصيلحي" التعليمية المقدمة من بنك ناصر الاجتماعي

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

وزيرا التعليم العالي والتضامن الاجتماعي يوقعان بروتوكول تعاون بشأن منحة "الدكتور علي المصيلحي" التعليمية المقدمة من بنك ناصر الاجتماعي.

وقع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، بروتوكول تعاون بشأن منحة الدكتور علي المصيلحي "التعليمية" المقدمة من بنك ناصر الاجتماعي، وذلك بحضور أعضاء مجلس الجامعات الأهلية، والسيد أسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.

يأتي البروتوكول تأكيدًا على دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة تجاه أحد أهم عناصر التنمية والاستثمار في رأس المال البشري وهو "التعليم" بقيادة السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحقيق الخطة الشاملة للدولة المصرية وتحقيق رؤية مصر 2030، وبما يُؤكد رؤية الدولة المصرية للتعليم وأهميته ومكانة البحث العلمي، وبما يتماشى مع تطلعات المجتمع المصري للجمهورية الجديدة.

وفي كلمته، قدم الدكتور أيمن عاشور الشكر للدكتورة مايا مرسي لدعم وزارة التضامن الاجتماعي الدائم للطلاب غير القادرين بالجامعات، مشيرًا إلى ما يمثله هذا البروتوكول من دفعة لمزيد من الدعم لطلابنا وتوفير احتياجاتهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية بنجاح.

وأشاد وزير التعليم العالي ببروتوكول التعاون الموقع مع بنك ناصر الاجتماعي، لتقديم منح للطلاب المستحقين لاستكمال دراستهم الجامعية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن وزارة التعليم العالي قد توسعت في عدد المنح الجامعية التي يتم تقديمها للطلاب المستحقين، على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة وأفرع الجامعات الأجنبية، وذلك للطلاب المتفوقين المستحقين للحصول على منح دراسية بالجامعات، كما أن الوزارة سوف تتوسع مستقبلا في عدد المنح الدراسية المقدمة للطلاب المتفوقين المستحقين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي أن إطلاق اسم المرحوم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق ووزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي الأسبق، على المنح التعليمية التي يتم منحها بموجب هذا البروتوكول، يأتي تقديرًا وعرفانًا للدور المهم الذي قام به، وأثرى من خلاله العمل الاجتماعي.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه سيتم تخصيص 400 منحة دراسية مقسمة كالتالي: تخصيص 158 منحة دراسية لكليات وبرامج قطاع العلوم الصحية، و174 منحة دراسية لكليات وبرامج قطاع الهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية، و68 منحة دراسية لكليات وبرامج قطاع الآداب والفنون والعلوم الإنسانية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي تنفذ مشروع وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات، والذي يهدف إلى تعزيز دور الوزارة في خدمة الشبابمن طلاب الجامعات وتعزيز الوعي الاجتماعي بين الطلاب وتقديم حزمة من الخدماتالمتكاملة للمجتمع الجامعي بما يحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 بما يعود بالنفع العام علي المجتمع المصري، مشددة على أن الوزارة قامت بسداد المصروفات الدراسية للعام الجامعي الماضي لعدد 45 ألف طالب وطالبة من غير القادرين.

وتلتزم الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي بالتعهد بسداد المصروفات الدراسية الخاصة بالطلاب المقبولين بالمنح الدراسية والملتحقين بالجامعات الأهلية، لحين تخرجهم من الجامعة الأهلية أو انقضاء أحد شروط القبول للمنحة.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك لتوفير منح تعليمية للطلاب المتفوقين من أبناء الأسر التي تحصل على "تكافل وكرامة"، وطلاب أبناء دور الرعاية الاجتماعية وطلاب أبناء الأسر محدودة الدخل في التخصصات الأكثر احتياجًا لسوق العمل، وتشمل (الطب، التمريض، الطب البيطري، الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، الزراعة، إدارة الاعمال، السياحة، الفنون والتصميم)، وذلك للملتحقين ببرامج وكليات الجامعات الأهلية مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية.
 
كما أنه بموجب هذا البروتوكول، تلتزم الجامعات الأهلية المستفيدة من مشروع منح بنك ناصر الاجتماعي، بتقديم خصم قيمته 25% من قيمة المصروفات الدراسية، لصالح أبناء العاملين بالبنك، للدراسة بتلك الجامعات وفقًا للقواعد المنظمة.

