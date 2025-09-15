سكرتير مساعد كفر الشيخ يبحث خطة تطوير رصف الشوارع والطرق.. صور

عقد اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، اليوم، اجتماعًا مع ممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري، وعدد من قطاعات المرافق، لبحث أعمال التطوير والرصف بعدد من شوارع المحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ في إطار خطة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض الاجتماع المشروعات الجارية والمستهدف تنفيذها في قطاع الطرق، والتنسيق مع الجهات المختصة لتذليل أي معوقات، بما يضمن سرعة الإنجاز وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

وفي سياق متصل، أكد محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تطوير ورصف الشوارع تأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين المرافق الحيوية بما يخدم المواطن بشكل مباشر، مشدداً على التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والهيئة العامة للطرق والكباري لضمان تنفيذ المشروعات بجودة عالية وفي أسرع وقت ممكن.