المجلس الرئاسي اليمني: يجب ردع الدول ذات المشاريع التوسعية وفي مقدمتها إسرائيل

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر يؤكد أن الأمن العربي والإسلامي كل لا يتجزأ.



وقال رشاد العليمي في كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، :" سياسة التوسع الإسرائيلي وأوهام الهيمنة لا يمكن كبحها إلا من خلال تدابير جماعية ".

وتابع العليمي :" استمرار الإبادة الجماعية في غزة دون أي محاسبة يقود إلى تجرأ الاحتلال الإسرائيلي على مهاجمة دولة قطر".



ووأكمل العليمي :" في بلادي يواصل الاحتلال تدمير مقدرات الشعب اليمني".

ولفت العليمي :" نحن مطالبون بتبني مقاربة أشمل للعمل العربي والإسلامي المشترك ويجب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية استنادا لقرارات الشرعية الدولية ".

ولفت العليمي :" يجب دعم مؤسسات دولنا الوطنية سياسيا واقصاديا امنيا، ويجب ردع الدول المارقة ذات المشاريع التوسعية وفي مقدمتها إسرائيل".