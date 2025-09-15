قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفير محمد العرابي: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية واضحة وتتناسب مع خطورة الموقف
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية
ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس السوري في الدوحة | شاهد
وزير خارجية اوزبكستان: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعتداء علي السلام بالشرق الأوسط
سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد
وزير خارجية الجزائر: الاعتداء علي قطر من قبل إسرائيل هو إعتداء علي كل الدول العربية
فوضى في الأجواء.. اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة
حقوق إنسان النواب: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة تؤكد ثوابت مصر في الدفاع عن قضايا الأمة
الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير
موعد التقديم على 965 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف
تراجع أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق .. اعرف الكيلو بكام؟
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر
محافظات

استعدادا للعام الدراسي الجديد.. مياه القناة: تأمين جميع المدارس بمياه الشرب

محمد الغزاوى

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأثنين، الانتهاء من عملية التأمين الكامل لجميع المدارس ومراحلها التعليمية بمياه الشرب، وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد، بمحافظات" السويس، والإسماعيلية، و بورسعيد"، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم، والاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين في محافظات القناة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم الاستعداد للعام الدراسي الجديد من خلال وضع خطة عمل شاملة وتشكيل لجان فنية، وذلك لمتابعة والتأكيد من وصول مياه الشرب لجميع المدارس بمحافظات" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالاضافة الي متابعة أي أعطال مفاجئة قد تحدث في مواسير شبكات مياه الشرب أو الصرف الصحي، والقيام بأعمال التسليك والتطهير لشبكات ومطابق الغرف الخاصة بخطوط الصرف الصحي.

وقال رئيس مجلس ادارة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، انه تابع بصفه علي مدار الساعة رفع درجة الاستعداد في جميع قطاعات ومناطق الشركة سواء مياه الشرب أو الصرف الصحي خلال تلك الفترة لمتابعة جميع المدارس وتوفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" وذلك لتحقيق وتوفير احتياجات الطلاب والطالبات والمعلمين والقائمين علي العملية التعليمية.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، انه اصدر تعليمات مشددة علي جميع رؤساء القطاعات والمناطق في محافظات إقليم القناة، " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بمراجعة والتأكيد علي وصول مياه الشرب لجميع المدارس، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد، بالأضافة الي تفقد جميع محطات وشبكات خطوط مياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة سير وانتظام العمل علي أرض الواقع والعمل فوراً علي حل أي مشكلات أو معوقات قد تحدث، وذلك من أجل الاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع علي مدار الساعة عملية ضبط جودة مياه الشرب على مستوى محافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات ودار العبادة والمقاهي والمنازل، لعمل التحاليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية" يوميًا للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.

بورسعيد الإسماعيلية السويس مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة

