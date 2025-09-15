اقتصادية قناة السويس: 334 مشروعا في 38 شهرا باستثمارات 10.4 مليار دولار

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعه الثاني للعام المالي الجاري 25-26، أمس، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، برئاسة وليد جمال الدين، وحضور: وزيري الإسكان والاستثمار، ومحافظي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية؛ حيث استعرض المجلس الموقف الترويجي للهيئة للعام المالي المنقضي 24-25، كما اعتمد المجلس الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي الماضي 24-25، واعتمد مجلس الإدارة كذلك 5 مشروعات جديدة وقعتها الهيئة في قطاعي المنسوجات والملابس والخدمات اللوجستية.

مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس يعتمد الحساب الختامي للعام المالي المنقضي 24-25

وفي مستهل الاجتماع استعرض رئيس مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، الموقف الترويجي للهيئة للعام المالي المنصرم 24-25؛ حيث نجحت خلاله في التعاقد النهائي على 129 مشروعًا بمختلف المناطق الصناعية التابعة للهيئة وشملت قطاعات صناعية وخدمية ولوجستية بتكاليف استثمارية إجمالية بلغت 4,4 مليارات دولار، وتتيح 31202 فرصة عمل مباشرة، فيما وقعت الهيئة خلال مطلع العام المالي الجديد 25-26 (تحديدًا في الفترة من أول يوليو حتى 14 سبتمبر 2025) تعاقدات فعلية على 26 مشروعًا صناعيًّا ولوجستيًّا بمنطقتي السخنة والقنطرة غرب بتكلفة استثمارية بلغت 1,85 مليار دولار، وتتيح 21832 فرصة عمل؛ ليصل إجمالي المشروعات خلال 14 شهرًا إلى 155 مشروع بتكلفة استثمارية قدرها 6,3 مليارات دولار، مشيرًا إلى نجاح الجهود الترويجية للهيئة خلال الفترة الماضية وعلى مدى 38 شهرًا في استقطاب 334 مشروع في المواني والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، بإجمالي تكاليف استثمارية 10,4 مليارات دولار، منها 323 مشروع بالمناطق الصناعية باستثمارات 8,9 مليارات دولار، وتتيح نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة، و11 مشروعًا في المواني البحرية باستثمارات 1,5 مليار دولار، لافتًا إلى التنوع الكبير الذي تشهده هذه المشروعات سواءً على صعيد القطاعات حيث تشمل قطاعات صناعية مثل (الإطارات والألواح الشمسية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات المعدنية)، وقطاعات لوجستية وخدمية، أو على صعيد مواقع تنفيذها؛ حيث شهدت الهيئة لأول مرة مشروعات بمنطقة الإسماعيلية شرق (وادي التكنولوجيا) في سيناء، ومنطقة القنطرة غرب التي شهدت وحدها حتى الآن 40 مشروعًا صناعيًّا ولوجستيًّا بتكلفة استثمارية بلغت مليار و53,5 مليون دولار، أتاحت نحو 55,9 ألف فرصة عمل مباشرة.

وفي سياقٍ متصل اعتمد مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي الماضي 24-25؛ حيث حققت الهيئة إيراداتٍ غير مسبوقة بقيمة 11,6 مليار جنيه، بمعدل نمو 38% عن العام المالي السابق 23-24 الذي بلغت إيراداته 8,4 مليارات جنيه، وزيادة 11% عن توقعات الموازنة المقدرة بـ 10,5 مليارات جنيه، فيما بلغ إجمالي مصروفات الهيئة عن العام المالي 24-25 نحو ملياري جنيه، ليصل صافي أرباح الهيئة خلال العام المالي المنتهي إلى 8,6 مليارات جنيه، محققًا نموًا بمعدل 51% عن العام المالي السابق 23-24 الذي بلغت الأرباح خلاله 5,7 مليارات جنيه، وزيادة بنسبة 189% عن توقعات الموازنة المقدرة بـ 2,96 مليارات جنيه؛ وذلك رغم التحديات الجيوسياسية العالمية الراهنة ما يعكس مرونةً واستدامة في خطط الهيئة، وتطبيق ناجح لمعايير الحوكمة.

فيما اعتمد مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس كذلك 5 مشروعات جديدة وقعتها الهيئة خلال الفترة الماضية بإجمالي استثمارات 155 مليون دولار، وتشغل مساحة إجمالية قدرها 441 ألف م2، وتتيح 5100 فرصة عمل مباشرة، 4 منها بمنطقة القنطرة غرب التابعة للهيئة، وهي: (مشروع إنشاء مصنع “تشانجتشو رامادا- Changzhou RAMADA" الصيني لمنسوجات الأقمشة المنزلية والملابس، بتكلفة استثمارية 22,6 مليون دولار- ومشروع شركة “شوانفنج- SHUANFENG" الصينية لصناعة الملابس الجاهزة، باستثمارات 8 ملايين دولار- ومشروع إنشاء مصنع شركة “إنترلووب جروب- INTERLOOP Group" الباكستانية للملابس الجاهزة، المتخصصة في تصنيع الجوارب للعلامات التجارية العالمية، والدِّنِم (الجينز)، والملابس الرياضية، باستثمارات تصل إلى 35.2 مليون دولار- ومشروع شركة "جيانجسو زينونج- Jiangsu Zhengyong" الصينية، المتخصصة في صناعة الأرضيات وألواح الجدران من مادة الـ PVC ومواد إعادة التدوير، باستثمارات 85 مليون دولار)، بالإضافة لمشروع "سيجما مصر- SIGMA EGYPT" بتحالف (مصري – تركي)، ويشمل إقامة منطقتين لتشغيل ساحات إيداع جمركي لتخزين ومناولة وإصلاح الحاويات ذات القيمة المضافة، على مساحة إجمالية تبلغ 100 ألف متر مربع موزعة بواقع 50 ألف م2 بالقنطرة غرب، و50 ألف م2 أخرى بالسخنة، باستثمارات قدرها 4,2 ملايين دولار.