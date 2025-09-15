قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتح تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية.. رابط التسجيل
مهدد بالغياب.. موقف غامض لزيزو قبل القمة بسبب الإصابة
حزب مصر القومي: كلمة الرئيس بالدوحة وضعت خارطة طريق للتضامن العربي وحماية الحقوق الفلسطينية
السفير محمد العرابي: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية واضحة وتتناسب مع خطورة الموقف
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية
ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس السوري في الدوحة | شاهد
وزير خارجية اوزبكستان: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعتداء علي السلام بالشرق الأوسط
سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد
وزير خارجية الجزائر: الاعتداء علي قطر من قبل إسرائيل هو إعتداء علي كل الدول العربية
فوضى في الأجواء.. اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة
حقوق إنسان النواب: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة تؤكد ثوابت مصر في الدفاع عن قضايا الأمة
الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اقتصادية قناة السويس: 334 مشروعا في 38 شهرا باستثمارات 10.4 مليار دولار

مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس يعتمد الحساب الختامي للعام المالي المنقضي 24-25
مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس يعتمد الحساب الختامي للعام المالي المنقضي 24-25
محمد الغزاوى

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعه الثاني للعام المالي الجاري 25-26، أمس، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، برئاسة  وليد جمال الدين، وحضور: وزيري الإسكان والاستثمار، ومحافظي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية؛ حيث استعرض المجلس الموقف الترويجي للهيئة للعام المالي المنقضي 24-25، كما اعتمد المجلس الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي الماضي 24-25، واعتمد مجلس الإدارة كذلك 5 مشروعات جديدة وقعتها الهيئة في قطاعي المنسوجات والملابس والخدمات اللوجستية.

مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس يعتمد الحساب الختامي للعام المالي المنقضي 24-25

وفي مستهل الاجتماع استعرض رئيس مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، الموقف الترويجي للهيئة للعام المالي المنصرم 24-25؛ حيث نجحت خلاله في التعاقد النهائي على 129 مشروعًا بمختلف المناطق الصناعية التابعة للهيئة وشملت قطاعات صناعية وخدمية ولوجستية بتكاليف استثمارية إجمالية بلغت 4,4 مليارات دولار، وتتيح 31202 فرصة عمل مباشرة، فيما وقعت الهيئة خلال مطلع العام المالي الجديد 25-26 (تحديدًا في الفترة من أول يوليو حتى 14 سبتمبر 2025) تعاقدات فعلية على 26 مشروعًا صناعيًّا ولوجستيًّا بمنطقتي السخنة والقنطرة غرب بتكلفة استثمارية بلغت 1,85 مليار دولار، وتتيح 21832 فرصة عمل؛ ليصل إجمالي المشروعات خلال 14 شهرًا إلى 155 مشروع بتكلفة استثمارية قدرها 6,3 مليارات دولار، مشيرًا إلى نجاح الجهود الترويجية للهيئة خلال الفترة الماضية وعلى مدى 38 شهرًا في استقطاب 334 مشروع في المواني والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، بإجمالي تكاليف استثمارية 10,4 مليارات دولار، منها 323  مشروع بالمناطق الصناعية باستثمارات 8,9 مليارات دولار، وتتيح نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة، و11 مشروعًا في المواني البحرية باستثمارات 1,5 مليار دولار، لافتًا إلى التنوع الكبير الذي تشهده هذه المشروعات سواءً على صعيد القطاعات حيث تشمل قطاعات صناعية مثل (الإطارات والألواح الشمسية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات المعدنية)، وقطاعات لوجستية وخدمية، أو على صعيد مواقع تنفيذها؛ حيث شهدت الهيئة لأول مرة مشروعات بمنطقة الإسماعيلية شرق (وادي التكنولوجيا) في سيناء، ومنطقة القنطرة غرب التي شهدت وحدها حتى الآن 40 مشروعًا صناعيًّا ولوجستيًّا بتكلفة استثمارية بلغت مليار و53,5 مليون دولار، أتاحت نحو 55,9 ألف فرصة عمل مباشرة.

وفي سياقٍ متصل اعتمد مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي الماضي 24-25؛ حيث حققت الهيئة إيراداتٍ غير مسبوقة بقيمة 11,6 مليار جنيه، بمعدل نمو 38% عن العام المالي السابق 23-24 الذي بلغت إيراداته 8,4 مليارات جنيه، وزيادة 11% عن توقعات الموازنة المقدرة بـ 10,5 مليارات جنيه، فيما بلغ إجمالي مصروفات الهيئة عن العام المالي 24-25 نحو ملياري جنيه، ليصل صافي أرباح الهيئة خلال العام المالي المنتهي إلى 8,6 مليارات جنيه، محققًا نموًا بمعدل 51% عن العام المالي السابق 23-24 الذي بلغت الأرباح خلاله 5,7 مليارات جنيه، وزيادة بنسبة 189% عن توقعات الموازنة المقدرة بـ 2,96 مليارات جنيه؛ وذلك رغم التحديات الجيوسياسية العالمية الراهنة ما يعكس مرونةً واستدامة في خطط الهيئة، وتطبيق ناجح لمعايير الحوكمة.

فيما اعتمد مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس كذلك 5 مشروعات جديدة وقعتها الهيئة خلال الفترة الماضية بإجمالي استثمارات 155 مليون دولار، وتشغل مساحة إجمالية قدرها 441 ألف م2، وتتيح 5100 فرصة عمل مباشرة، 4 منها بمنطقة القنطرة غرب التابعة للهيئة، وهي: (مشروع إنشاء مصنع “تشانجتشو رامادا- Changzhou RAMADA" الصيني لمنسوجات الأقمشة المنزلية والملابس، بتكلفة استثمارية 22,6 مليون دولار- ومشروع شركة “شوانفنج- SHUANFENG" الصينية لصناعة الملابس الجاهزة، باستثمارات 8 ملايين دولار- ومشروع إنشاء مصنع شركة “إنترلووب جروب- INTERLOOP Group" الباكستانية للملابس الجاهزة، المتخصصة في تصنيع الجوارب للعلامات التجارية العالمية، والدِّنِم (الجينز)، والملابس الرياضية، باستثمارات تصل إلى 35.2 مليون دولار- ومشروع شركة "جيانجسو زينونج- Jiangsu Zhengyong" الصينية، المتخصصة في صناعة الأرضيات وألواح الجدران من مادة الـ PVC ومواد إعادة التدوير، باستثمارات 85 مليون دولار)، بالإضافة لمشروع "سيجما مصر- SIGMA EGYPT" بتحالف (مصري – تركي)، ويشمل إقامة منطقتين لتشغيل ساحات إيداع جمركي لتخزين ومناولة وإصلاح الحاويات ذات القيمة المضافة، على مساحة إجمالية تبلغ 100 ألف متر مربع موزعة بواقع 50 ألف م2 بالقنطرة غرب، و50 ألف م2 أخرى بالسخنة، باستثمارات قدرها 4,2 ملايين دولار.

السويس الهيئة الاقتصادية قناة السويس بورسعيد الإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

المتهمة بقتل اطفال دلجا

لا بتصلي ولا تعرف ربنا .. عم أطفال دلجا يفجــر مفاجأة عن قاتــلة شقيقه وأطفاله الـ6 بالمنيا

ترشيحاتنا

إم جي إتش إس موديل 2026

أسعار إم جي إتش إس 2026 في السعودية

معني علامات المرور في مصر

تعرف على معنى علامات المرور في مصر

جاك JS6 إم هافال H6 موديل 2026

إيهما تفضل .. جاك JS6 أم هافال H6 موديل 2026

بالصور

من غير ما تأثر على الطعم.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بأرخص وصفة

البسبوسة بالقشطة
البسبوسة بالقشطة
البسبوسة بالقشطة

رجيم الأسبوع الأول.. خطة سهلة لبدء رحلة إنقاص الوزن سريعا

رجيم الأسبوع الأول
رجيم الأسبوع الأول
رجيم الأسبوع الأول

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير

الرادارات الأمريكية
الرادارات الأمريكية
الرادارات الأمريكية

فيديو

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد