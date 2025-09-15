التعاون الإسلامي: المشاركة الإيجابية في القمة رسالة تضامن ودعم من قطر

قال الامين العام المساعد للشئون السياسية لمنظمة التعاون الإسلامي، إن لعدوان الإسرائيلي على قطر تصعيد خطير ويعد مساس مباشر بأمن الخليج.

وأضاف الامين العام المساعد للشئون السياسية لمنظمة التعاون الإسلامي، أن تم الإضطلاع اليوم على البيان الخنامي للقمة العربية والتي جاءت في توقيت دقيق بعد الإعتداء الإسرائيلي على قطر، لذا كان لا بد من عقد قمة عربية طارئة.

وتابع أن المشاركة الأيجابية في قمة اليوم تحمل رسالة تضامن ودعم من قطر.

وتابع أن قطر تعاملت بسلوك حضاري مع العدوان الإسرائيلي، وتم اللجوء للحلول السياسية.