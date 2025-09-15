قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصدمات النفسية تلاحق جنود الاحتلال.. قناص يفضح الثمن الخفي للحروب الإسرائيلية
تحذير للنساء .. أمين الفتوى يعلق على ترند تركيب الصور بالذكاء الاصطناعي
أحمد موسى: خطاب السيسي في قمة الدوحة حمل رسائل تحذيرية نارية ووضع معاهدة السلام على المحك
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي أحدثت صدى واسعا في إسرائيل وحملت رسائل ردع قوية
أحمد موسى: مشاركة مصر في قمة الدوحة تؤكد دعمها لقطر ومواجهة العدوان الإسرائيلي
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة أحدثت زلزالًا داخل إسرائيل
أحمد موسى: إسرائيل تتحدى القوانين الدولية والرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة
تقرير: نتنياهو اتصل بترامب قبل 51 دقيقة من الهجوم على قادة حماس في قطر
أمين الفتوى: الاقتراض لتجهيز البنات لا يجوز إلا للضرورة القصوى
إسقاط الجنسية المصرية عن 3 متورطين في الاعتداء على البعثة الدبلوماسية بنيويورك
أمير قطر: المفاوضات بالنسبة لإسرائيل تكتيك حربي وحكومتها لا تريد المحتجزين
نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025
فن وثقافة

شبهة تبديل الهويات تثير الشكوك.. مسك تواجه أسرارا خطيرة في ما تراه ليس كما يبدو

حكاية ديجافو
حكاية ديجافو

بعد النجاح الكبير الذي حققته الحلقة الأولى من حكاية "ديجافو" ضمن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" وتصدرها تريند منصة X في مصر والإمارات، جاءت الحلقة الثانية لتفتح الباب أمام المزيد من الغموض والتساؤلات، حيث واصلت شخصية مسك (شيري عادل) رحلة البحث عن حقيقتها بعد فقدان الذاكرة، وسط مفاجآت صادمة تقرّبها من شخصية أخرى تُدعى "ليلى".

الحلقة بدأت بجلسة جمعت مسك بالفتاة التي ظنت أنها "ليلى"، لتروي لها حكايات عن صديقة طموحة صاحبة أتيليه فساتين اختفت من حياتها منذ الزواج. مسك تعود بعدها إلى منزلها متوترة، وتبدأ بتتبع حساب ليلى على "إنستجرام"، لتزداد حيرتها.

في المقابل، يظهر زوجها د. سيف (أحمد الرافعي) متفائلاً، قبل أن تنكشف أولى علامات الغموض عندما تخبر مسك الطبيب عادل (صديق زوجها) عن دواء وصفه لها، فينفي الأمر تماماً، ما يضعها أمام صدمة جديدة تدفعها للشك في كل ما يحيط بها.

مسك تذهب خفية إلى أتيليه ليلى وتشعر وكأنها تعرف المكان جيداً، بل وتتعرض لموقف صادم حينما تستقبلها العاملة هناك على أنها "ليلى"، فتفرّ هاربة. ومع تكرار المواقف الغريبة، تبدأ في ربط الخيوط بين فقدان الذاكرة وبعض التفاصيل المتناقضة، مثل استخدامها ليدها اليمنى بدلاً من اليسرى، واختفاء لدغتها في حرف "الراء".

الصراع يتصاعد حين تحاول مسك فتح معمل زوجها في الطابق السفلي مستخدمة بطاقة الدخول، لكن الباب يرفض الانصياع، قبل أن يباغتها سيف ويبرر الأمر بشكل مريب. وفي النهاية، تقودها قدماها مرة أخرى إلى منزل "ليلى"، لتفتح لها الخادمة وهي تقول: "ست ليلى.. حمدالله على السلامة"، لتسقط مسك في صدمة جديدة، تاركة المشاهدين أمام سؤال واحد: هل مسك هي نفسها ليلى؟.

حكاية ديجافو

الحكاية من تأليف نسمة سمير، إخراج محمد خضر، بطولة شيري عادل، أحمد الرافعي، هند عبدالحليم، عمرو وهبة، وتعرض حلقاتها عبر قنوات dmc ومنصتي Watch It وشاهد يومياً في السابعة مساءً.

ديجافو مسلسل ما تراه ليس كما يبدو حكاية ديجافو شيري عادل هند عبدالحليم

