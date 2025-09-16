خبير إستراتيجي: إسرائيل لم تكتف بالعدوان على غزة بل استهدفت الدولة التي تقوم بدور الوسيط وهي قطر

أكد اللواء وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن إسرائيل لم تكتفِ بالعدوان على قطاع غزة، بل استهدفت بعملها الغادر الدولة التي تقوم بدور الوسيط وهي قطر، والتي كان يجتمع فيها المفاوضون الإسرائيليون أنفسهم.

وقال وائل ربيع، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، ان الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، التي استهدفت حتى جهود الوساطة، تمثل خيانة لجميع المساعي السلمية، وستؤدي إلى تأجيل أي مسارات للتطبيع مع إسرائيل إلى "زمن ممتد".

وتابع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن هذا السلوك يؤكد أن إسرائيل فضّلت الحل العسكري على المسار السياسي، مما يقوّض أي ثقة في التزاماتها المستقبلية.