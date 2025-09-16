موجز أخبار الوادي الجديد: خطة طوارئ موسعة بالصحة وحملات تموينية على الأسواق والمخابز

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

ترأسَ الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اجتماعًا موسعًا مع قيادات المديرية لمراجعة مؤشرات الأداء داخل المستشفيات والوحدات الصحية في المراكز الخمسة بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.



رفع جاهزية القطاع لمواجهة الطوارئ



وقال الدكتور شريف صبحي، وكيل صحة الوادي الجديد، اليوم الأحد، إن الاجتماع ركز على رفع جاهزية القطاع لمواجهة الطوارئ، وضمان توافر الإمداد الدوائي، وتشديد الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، إلى جانب توسيع نطاق القوافل الطبية المجانية للوصول إلى القرى والمناطق النائية، بما يُسهم في تحسين رضا المواطنين عن خدمات الصحة في الوادي الجديد.



واستعرض وكيل الوزارة مع قيادات المديرية خطط الاستعداد المستمر للطوارئ الصحية داخل المستشفيات والوحدات الصحية، ونِسَب إشغال الرعاية المركزة والحضّانات، وآليات الإحالة السريعة بين مستويات الخدمة.



وأكد شريف، أن الاجتماع تناول استعراض معدلات تنفيذ المبادرات الرئاسية في الإدارات التابعة، وخطة الإمداد الدوائي والمستلزمات، وسبل تعزيز تطبيق إجراءات مكافحة العدوى ومعايير الجودة داخل المستشفيات والوحدات الصحية، بما يضمن استدامة الخدمة وفاعليتها في الوادي الجديد.



أكّد الدكتور شريف صبحي، أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف المرور الميداني والمفاجئ على المستشفيات والوحدات الصحية، لمتابعة الأداء الفعلي ومُعالجة أية ملاحظات لحظيًا، كما جرى التشديد على التوسع في القوافل الطبية المجانية التي تغطي تخصّصات الباطنة والأطفال والعظام والجراحة والأسنان والجلدية والنساء وتنظيم الأسرة، مع تعزيز خدمات الأشعة والتحاليل، وتوفير صيدليات مُجهّزة داخل القوافل، حيث يستهدف التوسّع في القوافل الطبية سد الفجوات الجغرافية وتقديم خدمة الصحة العادلة لسكان القرى والمناطق البعيدة على امتداد الوادي الجديد.

حملات تموينية على الأسواق والمخابز البلدية بالوادي الجديد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم حملة موسعة ومفاجئة على المخابز البلدية



وأكد محمد صالح شريعي، مدير عام مديرية التموين بالوادي الجديد، تكثيف الحملات وتفقد الحالة التموينية بشكل دوري وسريع، وفحص الشكاوى المقدمة، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع أي مظاهر للاحتكار أو التلاعب في الأسواق.

جولات في قري الخارجة

وقال شريعي: إن مدينة الخارجة قد شهدت تنفيذ حملة فجائية ضمت وليد خضر، مدير إدارة تموين الخارجة، وزويد طالب غلاب، مدير الرقابة التموينية، ومفتشي الإدارة، جرى التفتيش على عدد من المخابز البلدية بقرى فلسطين، وصنعاء، والجزائر، وبولاق، وناصر الثورة، وشرق بولاق.

وأشار إلى ان الجولة أسفرت عن تحرير أربعة محاضر متنوعة، بينها محضران لنقص وزن رغيف الخبز، ومحضر لعدم وجود لوحة إعلانات، وآخر لعدم نظافة أدوات العجين داخل المخبز.

متابعة الحالة التموينية ببلاط

وأضاف مدير تموين الوادي الجديد، أنه في مركز بلاط، جرى تنظيم حملة تموينية بقيادة مسعد مصطفى، مدير إدارة تموين بلاط، للوقوف على مدى استقرار الحالة التموينية بالمركز، وأسفرت الحملة عن تحرير عدة مخالفات متنوعة ضد بعض المخابز المخالفة للضوابط، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

تأكيد على الاستمرار في الحملات

وأكد مدير التموين بالوادي الجديد، أن الحملات التموينية ستتواصل خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف ومفاجئ في جميع مراكز المحافظة، تنفيذًا لتعليمات القيادة التنفيذية، بهدف رفع كفاءة منظومة الخبز البلدي وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، والتصدي لأي محاولات للتلاعب أو الغش التجاري.