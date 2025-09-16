قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: نشأت في بيئة قانونية وسطية .. وجدي كان وزيرا للأوقاف
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتسلمان جائزة الآغا خان العالمية للعمارة
لميس الحديدي تحذر من حساب ينتحل شخصيتها ويجمع تبرعات
ضربة موجعة من سرايا القدس لجيش الاحتلال
الوزير: المجموعة الوزارية أرست نظامًا محوكمًا للتنمية الصناعية وعززت الحوار المجتمعي قبل اتخاذ القرارات
فرج عامر: المدرب الذي يختار بالأسماء لا يستحق لقب مدير فني
%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية الأمريكي: نأمل أن تستأنف الدوحة محادثات غزة رغم كل ما حدث
شهادة ثقة عالمية.. الاقتصاد المصري 2025 يسجل أفضل مؤشرات منذ عقد كامل.. فيديو
ما هي حقوق الزوجين على بعضهما؟.. الإفتاء تحددها بـ14 للمرأة و2 للرجل
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
إيران: قدمنا مشروع قرار يؤكد حق جميع الدول باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ريال مدريد يستضيف مارسيليا في دوري أبطال أوروبا.. الليلة

ريال مدريد
ريال مدريد
إسراء أشرف

يستهل ريال مدريد مشواره في دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف مارسيليا الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة ليلا، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويدخل الفريق الملكي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما واصل انتصاراته في الدوري الإسباني، حيث حقق فوزًا ثمينًا على ريال سوسيداد بنتيجة (2-1) خارج ملعبه، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليجا.

كما يعتلي فريق تشابي ألونسو الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمباراة مارسيليا

تيبو كورتوا – أندري لونين – فران جارسيا – داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – ترينت ألكسندر أرنولد – راؤول أسينسيو – أليكس كاريراس – دين هويسن – جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيدي فالفيردي – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس – فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو جويس – جونزالو جارسيا – إبراهيم دياز – فرانكو ماستانتونو.

باسبور مصري.. ارشيفية

إسقاط الجنسية المصرية عن 3 متورطين في الاعتداء على البعثة الدبلوماسية بنيويورك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر

الغاز الطبيعي

رسالة طمأنة لسكان 6 أكتوبر: لا تنزعجوا من رائحة الغاز.. السبب إجراءات فنية

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

لحظة إخماد الحريق

إخماد حريق اندلع في مدخنة مطعم شهير أسفل كوبري الدقي.. صور

ريال مدريد

ريال مدريد يستضيف مارسيليا في دوري أبطال أوروبا.. الليلة

ناصر منسي

الدردير: ناصر منسي أسطورة مصر

الخطيب

فرج عامر يوجه رسالة لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

ملك احمد زاهر تلفت الانتباه بقوام ممشوق

ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية

مي سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

