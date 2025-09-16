ريال مدريد يستضيف مارسيليا في دوري أبطال أوروبا.. الليلة

يستهل ريال مدريد مشواره في دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف مارسيليا الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة ليلا، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويدخل الفريق الملكي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما واصل انتصاراته في الدوري الإسباني، حيث حقق فوزًا ثمينًا على ريال سوسيداد بنتيجة (2-1) خارج ملعبه، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليجا.

كما يعتلي فريق تشابي ألونسو الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمباراة مارسيليا

تيبو كورتوا – أندري لونين – فران جارسيا – داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – ترينت ألكسندر أرنولد – راؤول أسينسيو – أليكس كاريراس – دين هويسن – جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيدي فالفيردي – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس – فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو جويس – جونزالو جارسيا – إبراهيم دياز – فرانكو ماستانتونو.