"صيف قطاع المسرح" يختتم فعالياته بالاحتفال باليوم المصري للموسيقى

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة خلال فترة الصيف، اختتمت فعاليات برنامج صيف قطاع المسرح، الذى ينظمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الاثنين على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

وأحيت فرقة النيل للموسيقى والآلات الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، حفل ختام برنامج صيف قطاع المسرح، وذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال باليوم المصري للموسيقى، الذى ينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال .

وقدمت فرقة النيل للموسيقى والآلات الشعبية، مجموعة من الأغانى الشعبية والمواويل، منها : "يا عين صلي على النبي، السيرة الهلالية، طلي من المشربية، يا مصر يا غالية، عند السواقي، على مين يا صبية، الهواء خبط على الباب، ياما دقت ع الراس طبول"، إلى جانب عزف عدد من المقطوعات الموسيقية وتقديم فقرات غنائية نوبية وبدوية وإنشاد ديني .

يشار إلى أن برنامج صيف قطاع المسرح، قدمته وزارة الثقافة مجانا للجمهور لمدة ١٩ ليلة عرض متتالية، وشارك فيه فرق فنية من البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، كما شاركت الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بالإضافة إلى عدد من الأصوات الشابة الواعدة، وفرق فنية متميزة.