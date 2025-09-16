قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 192 برنامجًا جديدًا بالجامعات الأهلية
ماذا يحدث في غزة؟.. إسرائيل تجتاح القطاع بريا .. وترامب يهاجم حماس .. والفصائل الفلسطينية: حياة المحتجزين في رقبة نتنياهو
أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: جنبنا مصر دفع 18 مليارا و59 مليون دولار في 25 تحكيما دوليا
توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم | تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بالعاصمة الإدارية الجديدة
علي جمعة: الصدق خلقٌ إسلامي عظيم ومنَّة من الله على عباده الصالحين
وزير التعليم : البكالوريا هي IG الغلابة
عبد الصمد ماهر: بورسعيد "نموذج تجريبي" لاكتشاف العقبات قبل تعميم التأمين الصحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة القاهرة يبحث مع وفد لجنة الثقافة والتعليم بالشيوخ الفرنسي تعزيز التعاون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
أ ش أ

بحث الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، مع وفد من لجنة الثقافة والتعليم والاتصال والرياضة بمجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة لوران لافون ، سبل تعزيز وتفعيل التعاون المشترك بين جامعة القاهرة وعدد من الجامعات الفرنسية في المجالات الأكاديمية والبحثية وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب.


وأكد رئيس جامعة القاهرة - خلال اللقاء - على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وفرنسا في المجالات العلمية والبحثية .. مشيرا إلى أن الجامعة عززت خلال الشهور الماضية من تعاونها مع الجامعات الفرنسية.


وأوضح أن الجامعة رتبت 6 مذكرات تفاهم مع جامعات فرنسية مرموقة، تم توقيعها على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لجامعة القاهرة في شهر أبريل الماضي، وشملت هذه الاتفاقيات مجالات الهندسة والطاقة، والمدن الذكية والاستدامة، والآثار، والحضارة الشرقية، كما أسست لبرامج دراسية بشهادات مزدوجة ومشروعات بحثية مشتركة مع جامعات باريس سوربون، وسوربون الجديدة، وأكس مارسيليا، والمعهد الوطني للعلوم التطبيقية في ليون، والمعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية.


وأشار عبد الصادق إلى أن الشراكات الفرنسية مع جامعة القاهرة تتميز بالجدية والفاعلية، لافتًا إلى حرص الجامعة على تنوعها الثقافي والأكاديمي. 


من جانبه، أكد لوران لافون، عمق علاقات التعاون بين الجانبين المصري والفرنسي والتي شهدت نجاحًا كبيرًا خاصة في برنامج الحقوق وبرنامج الاقتصاد والعلوم السياسية، متطلعًا إلى تعزيز التعاون المستقبلي بين جامعة القاهرة والجامعات الفرنسية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ الفرنسي يولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج الدراسات العليا.


كما أكد أعضاء وفد مجلس الشيوخ الفرنسي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار توطيد العلاقات بين مصر وفرنسا، وتطوير التعاون الأكاديمي والثقافي بين البلدين، مما يساهم في دعم جهود الجامعات المصرية والفرنسية في مجالات البحث العلمي والمشاريع الأكاديمية المشتركة.

رئيس القاهرة الثقافة رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

كيفية اشتراك المصريين بالخارج في نظام المعاشات لضمان مستقبل آمن

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي: منصة إلكترونية جديدة لتقديم منح للطلاب الأفارقة بالجامعات الأهلية

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

وزير الكهرباء: مصر مركز إقليمي لدعم الأمن النووي في الشرق الأوسط وإفريقيا

بالصور

بالمواصفات.. سعر بويك إلكترا L7 بعد طرحها رسميًا

بويك
بويك
بويك

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه
التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه
التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة

ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة
ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة
ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة

صحة الشرقية تنظم زيارة إشرافية لمستشفى بلبيس المركزي لمتابعة سير العمل وتطوير الخدمات الطبية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد