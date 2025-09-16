لتسويق المحاصيل.. الزراعة: تكويد المزارع وتسهيل الإجراءات اللازمة لذلك

تفقد المهندس محمد حسين رئيس قطاع استصلاح الأراضي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد من الجمعيات والمزارع التابعة للمراقبات وقرى الاستصلاح، بمنطقة النوبارية، لتفقد سير العمل بها، ولقاء المنتفعين.

وقال رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أن تلك الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمرور الدائم والدوري، لللوقوف على سير العمل وتلبية احتياجات المزارعين.



وشملت الزيارة تفقد جمعيات الأزهر بقرية عبد الحليم محمود، وسيدنا آدم، وحسين أبو اليسر، وبيصار، حيث تم التأكد من توافر الأسمدة بكميات كافية لتغطية احتياجات جميع الزراعات القائمة، مما يضمن استمرارية الإنتاج الزراعي دون أي معوقات، وعدم تعطيل مصالح المزارعين.

وأشار إلى أنه تم عقد لقاء مع عدد من المنتفعين والمزارعين للاستماع إلى مطالبهم ومناقشة التحديات التي تواجههم، والتي تركزت بشكل أساسي على: المساعدة في عملية تسويق المحاصيل، فضلا عن تكويد المزارع وتسهيل الإجراءات اللازمة لذلك، وتحسين حالة بعض فروع الري لضمان وصول المياه بشكل فعال، لافتا إلى أنه تم التأكيد على سرعة حل هذه المطالب بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن دعم المزارعين وتحسين الإنتاجية.

واختتمت الزيارة بتفقد مزرعة الإنتاج الحيواني بقرية البيصار، التابعة لمشروع الخدمات الزراعية بغرب الدلتا، للوقوف على آخر التطورات في هذا المجال.