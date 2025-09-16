قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناتجاس: لا تقلقوا من رائحة الغاز المنبعثة بالعجمي غربي الإسكندرية
جيش الاحتلال: نهاجم البنية التحتية العسكرية للحوثيين في اليمن
ترامب يهدد: حماس ستواجهون ورطة حقيقة حالا استخدام الأسرى دروعًا بشرية
هجوم جوي إسرائيلي يستهدف ميناء الحديدة في اليمن
نجاح جراحة عاجلة لاستئصال جزء من المعدة والطحال في مستشفي هليوبوليس
والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها
النار ولعت في المطبخ.. سيدة تفارق الحياة حرقا أثناء إعدادها الطعام ببولاق الدكرور
المفوض السامي لحقوق الإنسان: الأدلة تتزايد على الإبادة الجماعية بغزة
غزة تحترق.. إسرائيل تعلن بدء الهجوم البري على القطاع
خسائر بـ80 مليون جنيه.. التفاصيل الكاملة لحريق مجمع صناعي بالغربية
الفرصة الأخيرة.. هل يقترب محمود بنتايج من عملاق فرنسا؟
رئيس الوزراء: مصر لن تحتاج إلى برنامج جديد من صندوق النقد الدولي
اقتصاد

الأسهم الآسيوية تواصل الصعود.. واليابان وكوريا الجنوبية تسجلان مستويات قياسية

صدى البلد
صدى البلد
أ ش أ

 واصلت معظم أسواق الأسهم الآسيوية، مكاسبها في تعاملات اليوم /الثلاثاء/، مدعومة بترقب واسع لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع. 
وسجلت المؤشرات في اليابان وكوريا الجنوبية مستويات قياسية جديدة، في حين تراجعت الأسهم الصينية بعد صعود قوي في الفترة الأخيرة.
وارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى قياسي بلغ 45,055.38 نقطة، بدعم من أسهم التكنولوجيا والصناعة، فيما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.5% إلى مستوى قياسي جديد عند 3,177.20 نقطة.
وفي كوريا الجنوبية، قفز مؤشر كوسبي بنسبة 1.3% إلى 3,452.50 نقطة، مدعوما بمكاسب حادة لأسهم شركات الرقائق الكبرى مثل "سامسونج إلكترونيكس" و"إس كيه هاينكس".
وفي أسواق أخرى بالمنطقة، ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.2%، بينما استقر مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة دون تغيير يذكر.
كما صعد مؤشر نيفتي 50 الهندي بنسبة 0.2% عند الافتتاح، في وقت تواجه فيه نيودلهي ضغوطا من التعريفات الأمريكية المرتفعة على صادرات السلع.
ومن المقرر أن تعقد محادثات تجارية بين مسؤولين أمريكيين وهنود في العاصمة الهندية اليوم الثلاثاء لبحث سبل تخفيف التوترات.
وجاء الأداء الإيجابي للأسهم الآسيوية في أعقاب إغلاقات قياسية لمؤشري S&P 500 وناسداك في وول ستريت، فيما استقرت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية دون تغيير يذكر في التداولات الآسيوية المبكرة.
في المقابل، تراجعت الأسهم الصينية من أعلى مستوياتها في عقد تقريبا وسط حذر من تطورات تجارية، حيث انخفض مؤشر CSI 300 لأسهم الشركات القيادية بنسبة 0.4% من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، كما تراجع مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.2%، بينما استقر مؤشر هانج سنج في هونج كونج دون تغيير يذكر.
وعلى الصعيد التجاري، تلقت المعنويات دفعة من التقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين في مدريد، حيث أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت عن التوصل إلى اتفاق إطاري بشأن ملكية "تيك توك" والتزامات صينية لمعالجة مخاوف الأمن القومي الأمريكي. 
ومن المقرر أن يجري الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج، محادثات مرتقبة لاحقا هذا الأسبوع لوضع اللمسات النهائية.

الأسهم الآسيوية الاحتياطي الفيدرالي

