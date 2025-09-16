المصري يختتم استعداداته لمواجهة غزل المحلة بحثًا عن العودة لطريق الانتصارات

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي استعداداته القوية لمباراته المرتقبة أمام غزل المحلة، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد، الأربعاء، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

المصري يسعى لتصحيح المسار بعد هزيمة الزمالك

يدخل الفريق البورسعيدي مواجهة الغزل بحثًا عن استعادة التوازن سريعًا، بعدما تلقى هزيمة ثقيلة في الجولة الماضية أمام الزمالك بثلاثية نظيفة على استاد برج العرب بالإسكندرية، وهي الخسارة الأولى للفريق هذا الموسم، والتي جمدت رصيده عند 11 نقطة من 6 مباريات، حيث حقق 3 انتصارات وتعادل في مباراتين وخسر لقاءً واحدًا، مسجلًا 13 هدفًا ومستقبلًا 7 أهداف.

الكوكي يرفض الراحة ويعتذر للجماهير

التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للمصري، رفض منح لاعبيه أي فترة راحة عقب الهزيمة أمام الزمالك، مفضلًا الاستعداد الفوري لمواجهة غزل المحلة لتفادي أي تأثير سلبي على معنويات الفريق.

وأكد الكوكي، في تصريحات صحفية، اعتذاره لجماهير النادي عن الخسارة، مشددًا على أن الفريق قادر على العودة سريعًا لطريق الانتصارات.

وأوضح الكوكي: "أضعنا فرصًا خطيرة في الشوط الأول أمام الزمالك، وحاولنا التعويض بعد الهدف الأول، لكن لم نوفق. لا أميل لتحميل اللاعبين مسئولية الخسارة، وأقدر مجهود خالد صبحي مع المنتخب، لذلك فضلت إراحته بسبب ضغط المباريات".

مواجهة الغزل.. اختبار جديد لطموحات المصري

تمثل مباراة الغزل اختبارًا مهمًا للمصري الساعي لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب، حيث يعول الجهاز الفني على خبرة لاعبيه وقدرتهم على تجاوز آثار الخسارة الأخيرة سريعًا.