آرسنال في ضيافة أتلتيك بيلباو بدوري أبطال أوروبا

يبدأ آرسنال الإنجليزي مغامرته الجديدة في دوري أبطال أوروبا، ساعيًا وراء الحلم الأكبر بالتتويج باللقب القاري لأول مرة في تاريخه، عندما يحل ضيفًا على أتلتيك بيلباو الإسباني، في السابعة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء.

وكان فريق المدرب ميكيل أرتيتا قد سجل الموسم الماضي أفضل إنجازاته الأوروبية منذ 2009، بعدما بلغ نصف النهائي قبل أن يودع أمام باريس سان جيرمان الذي حصد اللقب لاحقًا على حساب إنتر ميلان.

ورغم هذا التقدم الأوروبي، عانى آرسنال محليًا بعدما اكتفى بالمركز الثاني في الدوري الإنجليزي للموسم الثالث تواليًا، بسبب محدودية الخيارات الهجومية، الأمر الذي دفع أرتيتا هذا الصيف إلى تعزيز صفوفه بصفقات هجومية قوية، أبرزها السويدي فيكتور يوكيريس، نوني مادويكي، وإيبيريتشي إيزي، لتدعيم الخط الأمامي وزيادة عمقه.

انطلاقة "المدفعجية" في البريميرليج هذا الموسم جاءت إيجابية، حيث حقق الفريق ثلاثة انتصارات في أول أربع مباريات، وسقط فقط أمام ليفربول حامل اللقب بهدف قاتل من ركلة حرة سددها المجري دومينيك سوبوسلاي في اللحظات الأخيرة.

وبينما يطمح جمهور آرسنال لمواصلة هذه الصحوة، يبقى التحدي الأكبر أمام أرتيتا هو تحويل الاستثمارات الكبيرة التي أنفقتها الإدارة في سوق الانتقالات إلى بطولة أولى منذ عام 2020.