قومي المرأة ينظم ورشة عمل حول العنف الإلكتروني والأمن السيبراني

أمل مجدى

نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات روشة عمل حول العنف الإلكتروني والأمن السيبراني، على مستوى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA والاتحاد الأوروبي.

شارك بالحضور خلال اللقاء كل من المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة شيماء نعيم، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس، ومسئول متابعة وحدات الجامعات، والمستشار أحمد النجار، المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، ونورهان زينهم، من مكتب شكاوى المرأة، والدكتورة هند الهلالي، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة عين شمس، والدكتورة نيفين سيد، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة بنها، وهالة الأمين، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالي، والدكتور محمد عبدالفتاح، الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها، والدكتورة حنان يسري، مدرس بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، وبمشاركة مديري وأعضاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية المختلفة.

وفي كلمتها، أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، أهمية نشر التوعية اللازمة بالاستخدام الآمن للإنترنت، مؤكدة أهمية تضافر الجهود من أجل حماية النساء من العنف السيبراني مع مختلف المؤسسات المصرية المعنية.

وشددت على دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات المصرية المختلفة في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للسيدات لمواجهة الجرائم الإلكترونية.

فيما أكدت الدكتورة شيماء نعيم ضرورة بحث الآليات المناسبة لمواجهة الابتزاز الإلكتروني لتقديم الدعم للطالبات في الحرم الجامعي، فضلاً عن نشر التوعية في المدارس المختلفة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وتكثيف ورش العمل والحلقات النقاشية لتوعية أولياء أمور الطلبة والطالبات في الجامعات المختلفة.

ووجهت الدكتورة هند الهلالي الشكر إلى المجلس لدعمه وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات المختلفة، كما أشارت إلى مبادرة "لا للعنف الرقمي"، والتي ركزت على مواجهة تحديات التطور الإلكتروني المتسارع لحماية النساء من العنف السيبراني، حيث تم تنظيم عدد من القوافل في بني سويف ومدينة السلام.

وأوضحت الدكتورة نيفين سيد أن العنف الإلكتروني يعد من أكثر أشكال العنف التي تتعرض لها الفتيات في الجامعات، كما سلطت الضوء على الخدمات المقدمة في وحدات مكافحة العنف ضد المرأة عبر تقديم الدعم النفسي لهن مع الحفاظ على سرية البيانات.

وذكرت هالة الأمين جهود لجنة تكافؤ الفرص التابعة لوزارة التعليم العالي للتوعية بالعنف الإلكتروني الفتيات في المعاهد التكنولوجية المختلفة، حيث تم تنظيم العديد من الأنشطة والمبادرات والمسرحيات في المحافظات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

واستعرضت نورهان زينهم دور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس فى التعامل مع حالات العنف السيبراني، حيث يقدم المكتب بفروعه المختلفة الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني عبر الخط المختصر 15115، فضلاً عن تقديم المشورة والإرشاد الأسري للسيدات المعنفات، مشيرة إلى نظام الإحالة الوطني حيث يتم إحالة السيدة الشاكية إلى الجهات المختصة لتقديم الدعم اللازم لها.

وتحدث المستشار أحمد النجار عن تطور أشكال الجريمة الالكترونية وسبل حماية المرأة من العنف الالكتروني، والتي تشمل الدخول غير المشروع على الأنظمة المعلوماتية أو على الحساب الخاص، وذلك في ظل قانون حماية المعلومات لعام 2018، موضحا وسائل مواجهة جرائم التهديد والابتزاز الإلكتروني من الناحية القانونية.

وأوضح الدكتور محمد عبد الفتاح سبل الوقاية من العنف السيبراني، واستعرض أنواع العنف الإلكتروني والتي تشمل التحرش الإلكتروني والابتزاز الرقمي والتنمر الإلكتروني ومراقبة الحسابات، والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات على حد سواء، مؤكداً ضرورة نشر التوعية بطرق الابتزاز الالكتروني للوقاية من وقوعها، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وناقش اللقاء أيضًا وضع خطة عمل حول دور وحدات الجامعات في تنفيذ لقاءات توعوية بدءا من العام الأكاديمي الجديد بالكليات المختلفة، لنشر التوعية اللازمة بسبل الوقاية من العنف السيبراني بين النساء والفتيات ولرفع الوعي بين الطلاب الجدد وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

