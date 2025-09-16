قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

هجوم مرعب في عرض البحر.. مجموعة حيتان تغرق يختًا| ماذا حدث؟

حوت
حوت
أمينة الدسوقي

شهدت السواحل البرتغالية بالقرب من شاطئ "فونتي دا تيلا" حادثة مثيرة للرعب، بعدما أغرقت مجموعة من الحيتان القاتلة (الأوركا) يختا سياحيا عقب سلسلة من الاصطدامات المتعمدة.

اليخت، الذي كان يقل خمسة أشخاص، غرق بالكامل، لكن جميع الركاب نُقذوا دون إصابات.

لقطات مروعة للهجوم

وثقت مقاطع فيديو لحظات الهجوم، حيث ظهرت الأوركا وهي تصدم اليخت عدة مرات بقوة، ما أدى إلى ميلانه بشكل خطير قبل أن يبتلعه البحر تدريجيًا.

وفي حادثة متزامنة، تعرض قارب إنقاذ قريب لهجوم من المجموعة ذاتها، لكن تدخل قوارب سياحية أخرى ساعد على إنقاذ الركاب قبل وصول فرق الإنقاذ الرسمية.

استجابة سريعة للإنقاذ

أعلنت السلطات البحرية أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ في لشبونة تلقى أول بلاغ فور وقوع الحادث، وتم إرسال فرق متخصصة، فيما أكدت الصحف البريطانية أن جميع الناجين التسعة من القاربين لم يحتاجوا إلى رعاية طبية.

تزايد هجمات الأوركا في المنطقة

الحادثة ليست الأولى من نوعها؛ إذ شهدت الأسابيع الأخيرة سلسلة من الهجمات المماثلة على القوارب قبالة سواحل إسبانيا والبرتغال، خصوصًا في منطقة غاليسيا. 

ويشير بعض الباحثين إلى أن هذه السلوكيات قد تكون بدافع الفضول أو اللعب، بينما يحذر آخرون من احتمال أن تكون بعض الحيتان "المتعلمة" تنقل هذا السلوك لبقية المجموعة.

أوركا صياد البحر القوي

الأوركا، المعروفة أيضا بـ"الحيتان القاتلة"، هي أكبر أفراد عائلة الدلافين البحرية، ويصل طولها إلى 32 قدما ووزنها نحو ستة أطنان. 

ورغم اسمها المخيف، فهي لا تهاجم البشر عادة، لكنها مفترسات بارعة تصطاد الحيتان والأسماك والفقمات، ما يجعلها من أهم المفترسات في السلسلة الغذائية البحرية.

رأي الخبراء في السلوك الغامض

عالم الأحياء ألفريدو لوبيز فرنانديز، من جامعة أفيرو بالبرتغال، أوضح أن هذا السلوك قد يرتبط بحادثة أو صدمة سابقة تعرض لها أحد الحيتان، الأمر الذي قد يدفعه لربط القوارب بالخطر وتشجيع مجموعته على الهجوم.

وأكد الباحثون أن هذه الظاهرة تكثر بين مايو وأغسطس، لكنهم لا يعتبرونها أفعالا عدائية متعمدة بقدر ما هي فضولية أو تدريبية للصغار.

فونتي دا تيلا الحيتان القاتلة الأوركا السلطات البحرية عائلة الدلافين البحرية

