مصر وألمانيا تطلقان مشروعًا مشتركًا لتعزيز سلامة الغذاء والصادرات

أ ش أ

أطلق المعهد القومي للمعايرة (NIS) بجمهورية مصر العربية، مشروع تعاون فني جديدا بالتعاون مع المعهد الفيدرالي الفيزيائي التقني (PTB) بجمهورية ألمانيا الاتحادية، بحضور شركاء من قطاعات البنية التحتية للجودة وصناعة الأغذية وكذلك ممثلين عن السفارة الألمانية.

وذكر بيان صادر عن المعهد القومي للمعايرة، أن المشروع يحمل عنوان "تعزيز المترولوجيا لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري– المرحلة الثانية"، وهو ممول من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية (BMZ) بميزانية قدرها مليون يورو، ويمتد لمدة ثلاث سنوات.

ويهدف المشروع إلى توسيع خدمات سلامة وجودة الأغذية في مصر، بما يتيح للشركات المحلية الالتزام بشكل أفضل بالمعايير الدولية وزيادة فرصها في النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وستلعب مؤسسات مصرية رئيسية، من بينها الهيئة القومية لسلامة الغذاء (NFSA)، والمجلس الوطني لاعتماد المعامل (EGAC)، وغرفة الصناعات الغذائية (CFI)، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GoEIC)، دورًا فاعلًا إلى جانب المعهد القومي للمعايرة في دعم خدمات الاختبار وتعزيز الوعي داخل قطاع الصناعات الغذائية.

وأكد الطرفان أن المشروع لن يدعم فقط نمو صناعة الأغذية في مصر، بل سيسهم كذلك في تحسين حماية المستهلك وتعزيز الروابط التجارية مع الشركاء الدوليين.