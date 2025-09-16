قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
12 يوما من البحث.. انتشال جثمان الطفلة شيماء بعد غرقها بالنيل
الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة لرئيس نيبال بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور
رئيس الوزراء يختار أمجد الوكيل عضوا بمجلس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية
تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.. اعرف التفاصيل
وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 192 برنامجًا جديدًا بالجامعات الأهلية
ماذا يحدث في غزة؟.. إسرائيل تجتاح القطاع بريا .. وترامب يهاجم حماس .. والفصائل الفلسطينية: حياة المحتجزين في رقبة نتنياهو
أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: جنبنا مصر دفع 18 مليارا و59 مليون دولار في 25 تحكيما دوليا
أخبار البلد

بنك ناصر الاجتماعي يشارك في احتفالية تخرج طلاب مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

بنك ناصر الاجتماعي
بنك ناصر الاجتماعي

شارك  أسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي في احتفالية تخرج الدفعة الجديدة من طلاب مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الاستراتيجية الجديدة للبنك التي تضع الاستثمار في العنصر البشري والبعد الاجتماعي على رأس أولوياتها، إيماناً بدور الشباب الواعد في بناء مستقبل مصر.

وقدمت إدارة الجامعة خلال الاحتفالية درع تكريم لنائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي تقديراً لجهود البنك في دعم الطلاب وإسهاماته في مجال المسؤولية المجتمعية وتعزيز التعليم والبحث العلمي.
 
وكان البنك قد قدم دعماً متميزاً لطلاب الجامعة على مدار سنوات الدراسة، من خلال تمويل 10 منح دراسية للطلاب المتفوقين أكاديمياً من طلبة الهندسة والعلوم بقيمة إجمالية بلغت مليوناً و250 ألف جنيه سنويا بما يعكس التزامه برعاية المواهب العلمية وتشجيع التميز الأكاديمي.
 
وقد أعرب الأستاذ أسامة السيد عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المناسبة المميزة، مؤكداً أن دعم التعليم والبحث العلمي يمثل أولوية قصوى للبنك ضمن استراتيجيته الجديدة ذات البعد الاجتماعي، والتي ترتكز على الشراكة مع مختلف المؤسسات والجهات للنهوض بالقطاع التعليمي والبحثي.

وأضاف أن مشاركة البنك في احتفالية التخرج ليست فقط للاحتفاء بإنجاز الطلاب، بل أيضاً تأكيداً على استمراره في دعم المبادرات التعليمية والابتكارية التي تسهم في إعداد جيل جديد من العلماء والباحثين القادرين على قيادة مسيرة التنمية المستدامة في مصر.

بنك ناصر الاجتماعي وزارة التضامن التضامن

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

