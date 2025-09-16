قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

نائبة: إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية يدعم الاستثمار ويعزز النمو الاقتصادي

اقتصاد
اقتصاد
أميرة خلف

أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة بفضل الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز بيئة الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الاستثمار بما يسهم في زيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل جديدة.

وقالت "الكسان"، في تصريح لموقع "صدى البلد"، إن الحكومة تستعد لإطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية، وذلك لدعم المستثمرين وتخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية.

وأكدت عضو النواب أن إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية، سيسهم في دعم القطاعات الإنتاجية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، بما يضمن تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات لتحقيق معدلات نمو مستدامة.

جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، تحقيق حجم الاستثمارات الخاصة نموًا يزيد على 65% مقابل 30% في السنوات السابقة، وهو رقم لم تشهده مصر منذ عقود سواء في الاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي.

وأعلن عن إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة لشركاء الوزارة من الممولين فى إطار استهداف مساندة الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية تخفف الأعباء والالتزامات، وأن الثقة واليقين مع مجتمع الأعمال يحفز الامتثال الطوعي.

وقال: "نستهدف دائمًا توفير خدمات مبسطة وموحدة وعادلة لجذب ممولين جدد، ونعمل بكل جهد لحل النزاعات وديًا وسرعة رد القيمة المضافة وتيسير الإجراءات".

