ألمانيا تنتقد الاحتلال: الهجوم البري على غزة "خاطئ تماما"
عواصف رملية وترابية.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الطقس.. فيديو
بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر
12 يوما من البحث.. انتشال جثمان الطفلة شيماء بعد غرقها بالنيل
الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة لرئيس نيبال بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور
رئيس الوزراء يختار أمجد الوكيل عضوا بمجلس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية
تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.. اعرف التفاصيل
وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 192 برنامجًا جديدًا بالجامعات الأهلية
تحقيقات وملفات

قمة الدوحة.. استجابة للتصعيد الإسرائيلي | ومحلل: تنعقد بوقت يعربد فيه الاحتلال على المنطقة

قمة الدوحة
قمة الدوحة
ياسمين القصاص

تنعقد القمة العربية الإسلامية في توقيت بالغ الحساسية، وسط ظروف إقليمية متوترة وتصعيد غير مسبوق من قبل الاحتلال الإسرائيلي. 

فلم تعد الاعتداءات تقتصر على الأراضي الفلسطينية، بل تجاوزت ذلك إلى انتهاك سيادة دول مستقلة، ما يفرض على القادة العرب والمسلمين ضرورة اتخاذ مواقف حازمة واستراتيجية موحدة لمواجهة هذا التصعيد.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن تأتي القمة العربية الإسلامية في ظل واقع خطير يتمثل في التمادي الكبير للاحتلال الإسرائيلي على مستوى المنطقة بأسرها، فلم يعد العدوان الإسرائيلي مقتصرا على قطاع غزة فحسب، بل بات يشمل تجاوزات صارخة ضد دول ذات سيادة، ما يعكس تحولا نوعيا في سياسة الاحتلال تجاه العالم العربي.

وأضاف الرقب خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تعقد هذه القمة لمناقشة مجمل هذه التطورات، وتحديد السبل الفعالة للجم الانفلات الإسرائيلي الذي أصبح يشكل تهديدا مباشرا للأمن العربي والإسلامي.

وأشار الرقب، إلى أن ما يضاعف من أهمية الاجتماع هو التحدي الصريح الذي تمثله التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي لم يكتف بالتبرير لعدوانه المتكرر، بل أعلن بوضوح أن إسرائيل ستواصل ملاحقة حركة حماس في أي مكان، دون أن يعير أي اعتبار لسيادة الدول أو المواثيق الدولية.

وتابع: "تأتي القمة لتؤكد على ضرورة توحيد الموقف العربي والإسلامي، وإعادة ترتيب الأولويات الاستراتيجية، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها العاصمة القطرية الدوحة، فهذه الحادثة قد تتكرر في أماكن أخرى إذا ما استمرت إسرائيل في استفزازها وخرقها للقوانين الدولية".

واختتم: "إزاء تعنت نتنياهو وحكومته، ورفضهم الواضح لأي وساطة أو حلول سلمية، فإن القمة مطالَبة باتخاذ خطوات جادة، ليس فقط على مستوى البيانات السياسية، بل عبر تحركات ملموسة على الساحة الدولية لوقف هذا التمرد الإسرائيلي المتزايد، والدفاع عن حقوق الشعوب وسيادة الدول".

والجدير بالذكر، أن تعد هذه القمة اختبارا حقيقيا لمدى قدرة العالمين العربي والإسلامي على صياغة رد موحد وفاعل تجاه التهديدات الإسرائيلية المتزايدة.  

وتعد لحظة فارقة تتطلب الحزم والتضامن، قبل أن تتسع دائرة العدوان وتخرج الأمور عن السيطرة.

