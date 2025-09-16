قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسئول عسكري إسرائيلي: 40% من سكان غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية
وزير السياحة والآثار: 22% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حتى يوليو 2025
إضافة المواليد 2025.. خطوات تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية
مأساة بالدقي.. طالب يُنهي حياته بعد خسارة أمواله في لعبة إلكترونية
الصحة: الخط الساخن 105 يحقق إنجازًا كبيرا خلال أغسطس بحل جميع الشكاوى
مدبولي: الأكاديمية الدولية للعمارة تعزز مكانة مصر كمنصة إقليمية وعالمية للمعرفة والإبداع
وزير المالية: عرضت 3 حزم تيسيرات جديدة على رئيس الوزراء.. ونحتاج إطارًا مؤسسيًا مع القطاع العقاري
المشاط: تمويلات تنموية بـ 1.7 مليار دولار دعمت مشروعات سكاتك في برنامج "نوفي"
رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟
توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وجامعات فرنسية وإيطالية وهولندية لدعم التعليم المعماري والعمراني
فريد: إصدار سندات توريق بنحو 211 مليار جنيه منذ 2022.. وتلقينا 31 طلبًا لتأسيس صناديق عقارية
الجيش الإسرائيلي يعلن البدء رسميا في المرحلة التالية لاحتلال غزة
قمة الدوحة بين رمزية الإدانة وضياع فرصة الردع الفعلي للعدوان الإسرائيلي.. محلل يوضح

ياسمين القصاص

شهدت قمة الدوحة الطارئة، المنعقدة عقب الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قيادات فلسطينية في العاصمة القطرية، لحظة نادرة من الإجماع العربي والإسلامي على إدانة ما اعتبر اعتداءً سافرا على سيادة دولة وسيطة. 

إلا أن هذا التوافق الخطابي لم يترجم إلى إجراءات ردعية فعلية، ما أدى إلى تفويت فرصة استراتيجية لتحويل الغضب السياسي إلى ضغط عملي على إسرائيل. 

وتقف هذه الورقة عند الفجوة بين التضامن العلني والفعل التنفيذي، تحلل أسباب فشل القمة في تبني خطوات تُلزم إسرائيل بكلفة ملموسة على سياساتها التصعيدية.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبو لحية، أستاذ القانون والنظم السياسية، إن قمة الدوحة، المنعقدة على خلفية استهداف إسرائيل لقيادات فلسطينية في العاصمة القطرية، أظهرت حجم الغضب العربي والإسلامي من الانتهاكات الإسرائيلية، وعبرت عن تضامن سياسي واسع مع قطر، ورغم النبرة الحادة للبيانات الصادرة، فشلت القمة في اتخاذ إجراءات عملية تُرسي قواعد ردع فعلي، مثل فرض عقوبات اقتصادية، أو خطوات دبلوماسية ملزمة، أو تحرّكات قانونية دولية.

وأضاف أبو لحية، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الهجوم على الدوحة اعتبر بمثابة تحول في قواعد الاشتباك الإقليمي، حيث استهدفت دولة تلعب دور الوسيط في النزاعات، ما كان يمكن أن يستثمر لتغيير معادلة التعامل مع إسرائيل، وغير أن تباين المصالح بين الدول، والحسابات المرتبطة بالعلاقات مع قوى دولية كأميركا، وعدم وجود آليات تنفيذ مؤسسية فعالة، حال دون تحويل الغضب إلى فعل.

وأشار إلى أن إن الإبقاء على مستوى الإدانة دون تبعات، يعزز من منطق الإفلات من العقاب، ويضعف قدرة الردع الجماعي في المنطقة، فكان يمكن للقمة أن تعتمد خطوات تصعيدية تدريجية، تبدأ بإجراءات دبلوماسية، وتمتد إلى تحركات اقتصادية وقانونية ضد القيادات الإسرائيلية، بهدف رفع تكلفة الاستهداف.

 واختتم: "مثلت القمة فرصة ضائعة لترسيخ معادلة جديدة في التعامل مع العدوان الإسرائيلي، وفرطت بزخم سياسي كان يمكن أن يفتح الباب أمام أدوات ردع عملية أكثر فاعلية".

جدير بالذكر أن قمة الدوحة برهنت على قدرة الزخم الرمزي في لحظات الأزمات، إذ نجحت في إظهار تضامن عربي - إسلامي غير مسبوق ضد استهداف وسيط تفاوضي. 

لكن هذا التضامن ظل خطابا بلا أذرع تنفيذية، وفي عالم تحسم فيه صراعات القوة بالموازين الملموسة، لا يكفي للردع أن يقتصر على النبرة الأخلاقية والسياسية وحدها. 

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

