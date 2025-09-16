برلماني: كلمة الرئيس السيسي أمام قمة الدوحة وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤوليته

أكد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية الإسلامية بالدوحة تمثل محطة تاريخية فارقة، ووضعت المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الأخلاقية والقانونية في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وشدّد "المنزلاوي" فى بيان له أصدره اليوم على أن هذا الخطاب التاريخى يجب أن يتحول إلى خارطة طريق عملية، تبدأ بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وفتح ممرات إنسانية آمنة، وإجبار إسرائيل على الانسحاب من كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجلوس إلى طاولة مفاوضات جادة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مطالباً الدول العربية والإسلامية بترجمة القرارات الصادرة عن القمة إلى إجراءات عملية على الأرض، من بينها:

• تعليق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الاحتلال حتى يلتزم بوقف العدوان.

• تقديم ملفات عاجلة إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.

• إطلاق حملة ضغط دبلوماسية وإعلامية موحّدة تفضح جرائم الاحتلال وتكسر صمت المجتمع الدولي.

• تشكيل لجنة عربية–إسلامية عليا لمتابعة التنفيذ وإعلان تقارير دورية أمام الشعوب.

وحذّر المهندس محمد المنزلاوي حكومة الاحتلال الإسرائيلى بلغة صارمة من أن استمرار سياسة الإبادة سيقابل بإجراءات عربية وإسلامية غير مسبوقة، مؤكدًا أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى، وأن كلمة الرئيس السيسي في الدوحة تمثل بداية لمرحلة جديدة من العمل العربي والإسلامي الموحد.