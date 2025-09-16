قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: نشأت في بيئة قانونية وسطية .. وجدي كان وزيرا للأوقاف
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتسلمان جائزة الآغا خان العالمية للعمارة
لميس الحديدي تحذر من حساب ينتحل شخصيتها ويجمع تبرعات
ضربة موجعة من سرايا القدس لجيش الاحتلال
الوزير: المجموعة الوزارية أرست نظامًا محوكمًا للتنمية الصناعية وعززت الحوار المجتمعي قبل اتخاذ القرارات
فرج عامر: المدرب الذي يختار بالأسماء لا يستحق لقب مدير فني
%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية الأمريكي: نأمل أن تستأنف الدوحة محادثات غزة رغم كل ما حدث
شهادة ثقة عالمية.. الاقتصاد المصري 2025 يسجل أفضل مؤشرات منذ عقد كامل.. فيديو
ما هي حقوق الزوجين على بعضهما؟.. الإفتاء تحددها بـ14 للمرأة و2 للرجل
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
إيران: قدمنا مشروع قرار يؤكد حق جميع الدول باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: كلمة الرئيس السيسي أمام قمة الدوحة وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤوليته

محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ
محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية الإسلامية بالدوحة تمثل محطة تاريخية فارقة، ووضعت المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الأخلاقية والقانونية في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وشدّد "المنزلاوي" فى بيان له أصدره اليوم على أن هذا الخطاب التاريخى يجب أن يتحول إلى خارطة طريق عملية، تبدأ بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وفتح ممرات إنسانية آمنة، وإجبار إسرائيل على الانسحاب من كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجلوس إلى طاولة مفاوضات جادة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مطالباً الدول العربية والإسلامية بترجمة القرارات الصادرة عن القمة إلى إجراءات عملية على الأرض، من بينها:

• تعليق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الاحتلال حتى يلتزم بوقف العدوان.
• تقديم ملفات عاجلة إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.
• إطلاق حملة ضغط دبلوماسية وإعلامية موحّدة تفضح جرائم الاحتلال وتكسر صمت المجتمع الدولي.
• تشكيل لجنة عربية–إسلامية عليا لمتابعة التنفيذ وإعلان تقارير دورية أمام الشعوب.

وحذّر المهندس محمد المنزلاوي حكومة الاحتلال الإسرائيلى بلغة صارمة من أن استمرار سياسة الإبادة سيقابل بإجراءات عربية وإسلامية غير مسبوقة، مؤكدًا أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى، وأن كلمة الرئيس السيسي في الدوحة تمثل بداية لمرحلة جديدة من العمل العربي والإسلامي الموحد.

عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ محمد المنزلاوي الدوحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باسبور مصري.. ارشيفية

إسقاط الجنسية المصرية عن 3 متورطين في الاعتداء على البعثة الدبلوماسية بنيويورك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر

الغاز الطبيعي

رسالة طمأنة لسكان 6 أكتوبر: لا تنزعجوا من رائحة الغاز.. السبب إجراءات فنية

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

لحظة إخماد الحريق

إخماد حريق اندلع في مدخنة مطعم شهير أسفل كوبري الدقي.. صور

ترشيحاتنا

القرض الاستهلاكي

هل القروض الاستهلاكية لتجهيز البنات جائزة؟ الإفتاء تجيب

علي جمعة

علي جمعة: الرضا الحقيقي عز للمؤمن وغنى له عما سوى الله ويظهر أثر ذلك في القناعة

سنن النبي قبل النوم

4 من سنن النبي قبل النوم.. تعرف عليها

بالصور

ملك احمد زاهر تلفت الانتباه بقوام ممشوق

ملك احمد زاهر تلفت الانتباه بقوام ممشوق
ملك احمد زاهر تلفت الانتباه بقوام ممشوق
ملك احمد زاهر تلفت الانتباه بقوام ممشوق

ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

ريهام عبد الغفور تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ريهام عبد الغفور تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ريهام عبد الغفور تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية

طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية
طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية
طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية

مي سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور

مى سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور
مى سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور
مى سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد