عبد الملك جاني يترأس بعثة الإمارات المشاركة في بطولة الترايثلون بجامعة الجلالة

أعلن المنتخب الإماراتي للترايثلون إقامة معسكر تدريبي في مدينة الجلالة لمدة أسبوع قبل انطلاق منافسات البطولة الأفريقية والعربية للترايثلون والدواثلون والأكواثلون والتي تنطلق يومي 26 و27 سبتمبر الجاري.

تتكون بعثة منتخب الإمارات التي تعسكر في الجلالة لمدة أسبوع من 9 أفراد، على رأسهم رئيس الاتحاد الإماراتي للعبة اللواء عبد الملك جاني وهو ايضا نائب رئيس الاتحاد العربي و نائب رئيس مجلش الشارقة الرياضي وتتكون البعثة من مدرب و٧ لاعبين .

وتصوب الأنظار إلى مدينة الجلالة حيث تقام منافسات البطولة، التي ترعاها جامعة الجلالة وتستضيفها المدينة لأول مرة في تاريخها؛ حيث تمتلك مميزات كبيرة ومنشآت حديثة لإقامة منافسات الجري والسباحة والدراجات.

ومن المقرر أن تشهد البطولة مشاركة نحو 600 لاعب مصري إلى جانب 100 أجنبي يمثلون قرابة 20 دولة أعلنت مشاركتها في البطولة إلى جانب لاعبين آخرين موجودين على قوائم الانتظار.

وضمت قائمة الدول التي أكدت مشاركتها حتى الآن، ليبيا، كندا، سوريا، فلسطين، الكويت، الجزائر، المغرب، موزمبيق، جنوب أفريقيا، توجو، زيمبابوي، موريشيوس، الإمارات، التشيك، كرواتيا، صربيا، أستراليا، إيرلندا، إضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

ويشهد حفل افتتاح بطولة جامعة الجلالة للترايثلون والدواثلون والأكواثلون كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأنطونيو أرماني رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وعلي زايد العداء الدولي السابق ورئيس الاتحاد الليبي للترايثلون، وبختيار فريق رئيس الاتحاد العراقي للعبة والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي.

كما يحضر كل من الدكتور طارق الخياط رئيس الاتحاد الأردني ونائب رئيس الاتحاد العربي، واللواء عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس الاتحاد الإماراتي للترايثلون ونائب رئيس الاتحاد العربي للترايثلون.