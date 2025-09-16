قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التخطيط: منصة التدريب الرقمي تعزز كفاءة أعضاء وموظفي النيابة الإدارية
الذهب يلامس أعلى مستوى تاريخي للأونصة عند 3699 دولارًا وسط رهانات على خفض الفائدة الأمريكية
بدء عمليات إخلاء بميناء الحديدة في اليمن تزامنا مع تحذيرات إسرائيلية
اندلاع حريق هائل بمجمع صناعي في قرية الراهبين بالغربية.. و5 سيارات مطافئ تتدخل لإخماد النيران
خرق القانون لن يستمر .. رسالة عاجلة من قطر إلى نتنياهو
82 شهيدًا في غارات إسرائيلية بينهم 72 بمدينة غزة جراء العملية العسكرية
«لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك».. رئيس قضايا الدولة يكشف لـ صدى البلد سر اللافتة الموضوعة على مكتبه
مشروعان ضخمان.. مصر وروسيا تُسرّعان التعاون الاستراتيجي
وزير دفاع إسرائيل: سندمر غزة إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين وتسلم سلاحها
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
مدبولي يستقبل نائب رئيس وزراء روسيا لبحث تعزيز التعاون المشترك
رئيس الأركان الإسرائيلي: بدأنا تعميق العملية العسكرية نحو قلب مدينة غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الملك جاني يترأس بعثة الإمارات المشاركة في بطولة الترايثلون بجامعة الجلالة

اللواء عبد الملك جاني
اللواء عبد الملك جاني
إسلام مقلد

أعلن المنتخب الإماراتي للترايثلون إقامة معسكر تدريبي في مدينة الجلالة لمدة أسبوع قبل انطلاق منافسات البطولة الأفريقية والعربية للترايثلون والدواثلون والأكواثلون والتي تنطلق يومي 26 و27 سبتمبر الجاري.

تتكون بعثة منتخب الإمارات التي تعسكر في الجلالة لمدة أسبوع من 9 أفراد، على رأسهم رئيس الاتحاد الإماراتي للعبة اللواء عبد الملك جاني وهو ايضا نائب رئيس الاتحاد العربي و نائب رئيس مجلش الشارقة الرياضي وتتكون البعثة من مدرب و٧ لاعبين .

وتصوب الأنظار  إلى مدينة الجلالة حيث تقام منافسات البطولة، التي ترعاها جامعة الجلالة وتستضيفها المدينة لأول مرة في تاريخها؛ حيث تمتلك مميزات كبيرة ومنشآت حديثة لإقامة منافسات الجري والسباحة والدراجات.

ومن المقرر أن تشهد البطولة مشاركة نحو 600 لاعب مصري إلى جانب 100 أجنبي يمثلون قرابة 20 دولة أعلنت مشاركتها في البطولة إلى جانب لاعبين آخرين موجودين على قوائم الانتظار.

وضمت قائمة الدول التي أكدت مشاركتها حتى الآن، ليبيا، كندا، سوريا، فلسطين، الكويت، الجزائر، المغرب، موزمبيق، جنوب أفريقيا، توجو، زيمبابوي، موريشيوس، الإمارات، التشيك، كرواتيا، صربيا، أستراليا، إيرلندا، إضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

ويشهد حفل افتتاح بطولة جامعة الجلالة للترايثلون والدواثلون والأكواثلون كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأنطونيو أرماني رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وعلي زايد العداء الدولي السابق ورئيس الاتحاد الليبي للترايثلون، وبختيار فريق رئيس الاتحاد العراقي للعبة والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي.

كما يحضر كل من الدكتور طارق الخياط رئيس الاتحاد الأردني ونائب رئيس الاتحاد العربي، واللواء عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس الاتحاد الإماراتي للترايثلون ونائب رئيس الاتحاد العربي للترايثلون.

المنتخب الإماراتي للترايثلون مدينة الجلالة البطولة الأفريقية والعربية للترايثلون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

ترشيحاتنا

الزمالك

أحمد حسن: فيريرا يحافظ على ثبات تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي

مصر ضد الفلبين

منتخب مصر للكرة الطائرة يخسر أمام الفلبين في بطولة العالم

سامح الشاذلي

سامح الشاذلي: نسعى لتحقيق أفضل النتائج ببطولة العالم للسباحة بالزعانف

بالصور

لعشاق رام.. عودة السيارة الأسطورية متوسطة الحجم في هذا الموعد

رام
رام
رام

ظهور أول صورة حقيقية لـ كرتونة آيفون 17 الجديد

آيفون 17 الجديد
آيفون 17 الجديد
آيفون 17 الجديد

كثرة التبول ليلًا.. إشارة خفية لأمراض قاتلة

كثرة التبول ليلًا.. إشارة خفية لأمراض قاتلة
كثرة التبول ليلًا.. إشارة خفية لأمراض قاتلة
كثرة التبول ليلًا.. إشارة خفية لأمراض قاتلة

3 شركات كبرى تعلن توقف مبيعات السيارات الكهربائية فجأة.. ماذا حدث؟

استدعاء سيارات
استدعاء سيارات
استدعاء سيارات

فيديو

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد