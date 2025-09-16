تسليم 410 مشاريع متناهية الصغر برابع دفعة للمشروعات الداجنة بالوادي الجديد

نجحت مؤسسة التكافل الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد فى تسليم الدفعة الرابعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن خطة وزارة التضامن الاجتماعي باعتبار أن تلك المشروعات إحدى آليات تمكين المرأة والأسرة اقتصاديًا

حيث تم تسليم 410 مشروعات تربية دواجن بإجمالي 20500 كتكوت، وذلك من خلال التعاقد مع عدد من الجمعيات الأهلية النشيطة وذلك لدعم المشروعات متناهية الصغر من خلال توفير مشروعات داجنة بدأتها بجمعية تنمية المجتمع بعين عيش مركز بلاط والذى حقق نجاحا متناميا أدى إلى التوسع بعقد المزيد من الشراكات مع جمعية تنمية المجتمع ببلاط وجمعية تنمية المجتمع بالكفاح مركز الفرافرة.

وجرى توزيع عدد 260 مشروعا لجمعية تنمية المجتمع بعين عيش و 110 مشروعات لجمعية تنمية المجتمع ببلاط و 40 مشروعا لجمعية تنمية المجتمع بالكفاح مركز الفرافرة باجمالي المشروعات 410 مشروعات، وذلك في إطار تنشيط دور الجمعيات الأهلية في أداء دوره التنموي في نطاق عملها مما يعود بالنفع على المواطنين و الاسر الأولى بالرعاية.