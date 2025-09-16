بكفالة 30 ألف جنيه.. إخلاء سبيل سيدة وزوجها بعد التلاعب بقروض ربات البيوت بسوهاج

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل سيدة وزوجها، بكفالة 15 ألف جنيها لكلًا منهما، إثر اتهامهما بالتلاعب في قروض مالية بأسماء عدد من ربات البيوت، واستغلال أميتهن وحاجتهن المادية بعد التحقيق معهما فيما نسب إليهما من اتهامات تتعلق بالاحتيال والنصب، على أن يُستكملا التحقيقات لاحقًا في القضية، بمحافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج بورود عدة بلاغات من سيدات يؤكدن تعرضهن للاحتيال من قبل المتهمة "إ.م" (35 عامًا) وزوجها "م.ر" (41 عامًا)، والمقيمان بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.

وكشفت التحريات أن الزوجين استغلا بساطة بعض السيدات وأوهماهن بإنشاء مشروعات تجارية وهمية، مثل تجارة الأسماك والفاكهة وقاما باستخراج قروض بأسمائهن من جمعيات تمويلية متعددة، وصلت قيمتها إلى مئات الآلاف من الجنيهات، دون علمهن بحقيقة ما يحدث.

وأشارت البلاغات إلى أن إحدى السيدات الشابات وقعت على قروض بقيمة 180 ألف جنيه، وسلمت المتهمين 300 ألف جنيه لتشغيلها في تجارة الفاكهة.

وحصل الزوجان على قروض أخرى بأسم سيدة وزوجها تجاوزت قيمتها 350 ألف جنيه من 7 جمعيات مختلفة واستغلال سيدتين أميتين في قروض بلغت قيمتها أكثر من 100 ألف جنيه، لم تصلهن أي مبالغ منها.

وعقب ضبط المتهمين ومواجهتهما بما نسب إليهما، قررت النيابة العامة في وقت سابق حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تصدر قرارها اليوم بإخلاء سبيلهما بكفالة مالية قدرها 15 ألف جنيها لكلًا منهما على ذمة القضية مع استمرار استكمال التحريات اللازمة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.