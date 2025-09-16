محافظ الوادي الجديد يتابع منظومة العمل بصندوق استصلاح الأراضي

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، في زيارة مفاجئة صباح اليوم، انتظام العمل بصندوق استصلاح الأراضي بمقر مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، وذلك لمتابعة مستجدات منظومة العمل الجديدة في إطار مشروع ميكنّة الصندوق.

حيث استعرض أداء الخدمات المختلفة و معدلات الطلبات والمعاملات الجارية، و وجّه بالتزام جميع المتعاملين مع الصندوق بإنهاء المعاملات من خلال الشباك الأمامي، ومتابعة الانضباط الإداري وفقًا لخطة التطوير الجارية ، كما قرر المحافظ منح مكافأة مالية للعاملين بالصندوق؛ تقديرًا لجهودهم المبذولة و كفاءة سير منظومة العمل.