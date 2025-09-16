الكشف على 400 مواطن بمركز تنمية الأسرة بالقنطرة شرق ضمن قافلة طبية

نظَّمت مؤسسة راعي مصر قافلة طبية شاملة بمركز تنمية الأسرة والطفل حياة كريمة، بقرية الأبطال بمركز القنطرة شرق.

جاء ذلك في إطار تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة "مصر ٢٠٣٠"، وتحت رعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

نظمت القافلة تحت إشراف مها الحفناوي مدير عام التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع محمود فوزي مدير قوافل راعي مصر بالإسماعيلية، وإنجي نجيب مدير قطاع القوافل الطبية بالمؤسسة.

وأكدت "الحفناوي" أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على ٤٠٠ مواطن من أهالي المنطقة، في عدد من التخصصات الطبية المتنوعة شملت: الباطنة، العظام، الأنف والأذن، الجلدية، والرمد.

كما أسفرت أعمال القافلة عن تنفيذ ٢٠ نظارة طبية وصرف الأدوية اللازمة للمرضى بالمجان، في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم خدمات طبية متميزة لهم.

كما تم الكشف والفحص الشامل على ٢٠٠ طفل ضمن مبادرة أطفال أصحاء، و تم إلقاء ندوة توعية صحية وندوة توعية للأمهات مقدمة من الرائدات الريفيات، للتصدي للتحرش ضد الأطفال.