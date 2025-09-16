قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

سامح الشاذلي: نسعى لتحقيق أفضل النتائج ببطولة العالم للسباحة بالزعانف

سامح الشاذلي
سامح الشاذلي
محمد سمير

تحدث سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنفاذ، عن تنظيم مصر لبطولة العالم للسباحة بالزعانف للمياة المفتوحة "ناشئين وكبار"، المقرر إقامتها في مارينا العلمين خلال الفترة من 7 إلى 13 أكتوبر المقبل.

أكد الشاذلي في تصريحاته، أن الاتحاد قام بعمل تجارب لاختيار أفضل العناصر من اللاعبين لاستكمال المشوار الذي بدأ في مارسيليا العام الماضي بالحصول على المركز الأول، ونخطط لاستمرار تلك النتائج المميزة في النسخة المقبلة.

أضاف رئيس الاتحاد المصري أن المجموعة المختارة ستخوض كل المنافسات في البطولة سواء في زعانف مونو وزعانف مزدوجة، والتتابعات، مشددًا أن المنتخب دخل في معسكر مغلق قبل البطولة مباشرة، في الإسكندرية، وسيكون هناك تدريبات في البحر، وحمام السباحة.

استكمل الشاذلي أن المعسكر المغلق في بداية شهر أكتوبر سيكون كافيًا، ووفقًا للكابتن شريف حبيب المدير الفني، فإنه اختار مجموعة مميزة من اللاعبين وكذلك المدربين المتواجدين في المعسكرات التي تقام قبل الدخول في المعسكر المغلق.

أضاف الشاذلي أنه يتوقع أن يواصل الفراعنة تألقهم، خاصة بعدما حققوا المركز الأول، في النسخة الماضية في مارسيليا بمشاركة 18 دولة، بـ19 ميدالية متنوعة.

وعن أكثر الدولة منافسة مع منتخب مصر في البطولة، أكد سامح أن اليونان وكولومبيا إيطاليا وروسيا، هم الأقوى في اللعبة، مشددًا أن جميع هذه الدول أكدوا مشاركتهم في البطولة.

تابع الشاذلي أن التسجيل في البطولة مستمر حتى 30 سبتمبر الجاري، مؤكدًا أنه يتوقع أن يصل عدد الدول المشاركة إلى 20 دولة، بمشاركة مميزة من الدول العربية والإفريقية.

زاد الشاذلي أن الاتحاد يستعد على قدم وساق للظهور بالبطولة بالشكل الأمثل، مشددًا أن جميع أجهزة الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، تقف بجانب الاتحاد ولا تتدخر جهدًا في توفير كل المتطلبات اللازمة لتنظيم البطولة.

شدد الشاذلي أن الاتحاد حاول بشكل كبير أن يوفر الراحة للجميع حيث حرص على التواجد في فندق واحد وعلى شاطئ واحد لتوفير الوقت المستهلك في الانتقالات.

أضاف الشاذلي أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعد بحضور حفل الافتتاح يوم 8 أكتوبر، ويتواجد كذلك المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وكذلك ستتواجد رئيس الاتحاد الدولي للعبة.

وعن أيام المنافسات أكد سامح أن منافسات الناشئين والكبار ستقام أيام 9 و10 و11 أكتوبر، والماستر يومي 12 و13.

وأوضح الشاذلي أن مشاركة المنتخب الوطني، في البطولة العربية والإفريقية، والحصول على المركز الأول، يعتبر ضمن برنامج الإعداد لبطولة العالم الشهر المقبل.

