منتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة يختتم تدريباته قبل السفر لغينيا الاستوائية

اختتم صباح اليوم منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا لكرة القدم، تدريباته تحت قيادة أميرة يوسف المدير الفني، بمركز المنتخبات الوطنية، قبل السفر فجر غدًا إلى غينيا الاستوائية، استعدادًا لمواجهة منتخبها يوم الجمعة القادمة، في إطار ذهاب المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم للشابات 2026، فيما تقام مباراة العودة في القاهرة يوم 26 سبتمبر الجاري.

وحرص الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة علي الاجتماع بالجهاز الفني واللاعبات بعد المران الختامي، حيث أكد علي دعم مجلس اتحاد الكرة لكافة المنتخبات الوطنية والتأكيد علي ثقته في الجهاز واللاعبات لتقديم مستوي متميز.

وتقام مباراة الذهاب يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الخامسة - بتوقيت القاهرة - بينما تقام مباراة العودة مساء يوم 26 سبتمبر الجاري.

ويأمل منتخب مصر للكرة النسائية في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تسهل مهمته في لقاء العودة بالقاهرة، من أجل المضي قدمًا في مشوار التصفيات.