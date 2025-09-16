قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصور الأولى لحريق هائل بمجمع صناعي للغزل والنسيج بقرية الراهبين بسمنود
الذهب يلامس أعلى مستوى تاريخي للأونصة عند 3699 دولارًا وسط رهانات على خفض الفائدة الأمريكية
مدبولي: زيادة في معدل نمو احتياطي النقد الأجنبي
وزيرة التخطيط: منصة التدريب الرقمي تعزز كفاءة أعضاء وموظفي النيابة الإدارية
بدء عمليات إخلاء بميناء الحديدة في اليمن تزامنا مع تحذيرات إسرائيلية
اندلاع حريق هائل بمجمع صناعي في قرية الراهبين بالغربية.. و5 سيارات مطافئ تتدخل لإخماد النيران
خرق القانون لن يستمر .. رسالة عاجلة من قطر إلى نتنياهو
82 شهيدًا في غارات إسرائيلية بينهم 72 بمدينة غزة جراء العملية العسكرية
«لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك».. رئيس قضايا الدولة يكشف لـ صدى البلد سر اللافتة الموضوعة على مكتبه
مشروعان ضخمان.. مصر وروسيا تُسرّعان التعاون الاستراتيجي
وزير دفاع إسرائيل: سندمر غزة إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين وتسلم سلاحها
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
رياضة

منتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة يختتم تدريباته قبل السفر لغينيا الاستوائية

صورة من التمرين
صورة من التمرين
إسلام مقلد

اختتم صباح اليوم منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا لكرة القدم، تدريباته تحت قيادة أميرة يوسف المدير الفني، بمركز المنتخبات الوطنية، قبل السفر فجر غدًا إلى غينيا الاستوائية، استعدادًا لمواجهة منتخبها يوم الجمعة القادمة، في إطار ذهاب المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم للشابات 2026، فيما تقام مباراة العودة في القاهرة يوم 26 سبتمبر الجاري.

وحرص الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة علي الاجتماع بالجهاز الفني واللاعبات بعد المران الختامي، حيث أكد علي دعم مجلس اتحاد الكرة لكافة المنتخبات الوطنية والتأكيد علي ثقته في الجهاز واللاعبات لتقديم مستوي متميز.

وتقام مباراة الذهاب يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الخامسة - بتوقيت القاهرة - بينما تقام مباراة العودة مساء يوم 26 سبتمبر الجاري.

ويأمل منتخب مصر للكرة النسائية في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تسهل مهمته في لقاء العودة بالقاهرة، من أجل المضي قدمًا في مشوار التصفيات.

منتخب مصر للكرة النسائية منتخب مصر كرة القدم كأس العالم للشابات 2026 كأس العالم للشابات

