الدردير يثير الجدل بمقارنة محمد شحاتة بـ شحاته أبو كف

كشف الناقد الرياضى عمرو الدردير عن جاهزية محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداً لمباراة الإسماعيلي و شبهه بمشهد الفنان الراحل نور الشريف من فيلم "غريب في بيتي" عام 1982، وتجسيده لشخصية لاعب نادي الزمالك شحاتة أبو كف الذي كان أيضًا يستعد لمباراته ضد النادي الأهلي .

وشارك عمرو الدردير صورة للاعب و علق عليها :"شحاته أبو كف جاهز لماتش الأهلي".



ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على المصري بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.