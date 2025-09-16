قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناتجاس: لا تقلقوا من رائحة الغاز المنبعثة بالعجمي غربي الإسكندرية
جيش الاحتلال: نهاجم البنية التحتية العسكرية للحوثيين في اليمن
ترامب يهدد: حماس ستواجهون ورطة حقيقة حالا استخدام الأسرى دروعًا بشرية
هجوم جوي إسرائيلي يستهدف ميناء الحديدة في اليمن
نجاح جراحة عاجلة لاستئصال جزء من المعدة والطحال في مستشفي هليوبوليس
والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها
النار ولعت في المطبخ.. سيدة تفارق الحياة حرقا أثناء إعدادها الطعام ببولاق الدكرور
المفوض السامي لحقوق الإنسان: الأدلة تتزايد على الإبادة الجماعية بغزة
غزة تحترق.. إسرائيل تعلن بدء الهجوم البري على القطاع
خسائر بـ80 مليون جنيه.. التفاصيل الكاملة لحريق مجمع صناعي بالغربية
الفرصة الأخيرة.. هل يقترب محمود بنتايج من عملاق فرنسا؟
رئيس الوزراء: مصر لن تحتاج إلى برنامج جديد من صندوق النقد الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة أسوان تبحث سبل التعاون مع بنك الاستثمار القومي لدعم المشروعات الخدمية

جامعة أسوان تبحث سبل التعاون المثمر مع بنك الاستثمار القومي لدعم المشروعات الخدمية
جامعة أسوان تبحث سبل التعاون المثمر مع بنك الاستثمار القومي لدعم المشروعات الخدمية
أ ش أ

التقي القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، مع مسؤولي بنك الاستثمار القومي برئاسة خالد محمد مصطفى وكيل أول البنك لتمويل وائتمان مشروعات الهيئات الخدمية؛ لبحث سبل تمويل ودعم المشروعات الخدمية والتنموية التي تتبناها الجامعة خلال العام الجامعي 2025/2026، في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا للقرار رقم (2047) لسنة 2025، المتعلق بحوكمة الاستثمارات العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في المؤسسات التعليمية.


وقال بيان صادر عن جامعة أسوان اليوم، الثلاثاء، إن اللقاء الذى عقد بمقر البنك بالقاهرة، ضم أعضاء لجنة التخطيط والموازنة بالجامعة، بحضور الدكتور محمد زكريا عبد الحميد المستشار الهندسي للجامعة، وخالد عسران أمين عام الجامعة.


وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، علي أن الجامعة تعمل برؤية واضحة ترتكز على تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة؛ لضمان التنفيذ الفعلي لمشروعاتنا الخدمية والتنموية، وفق أعلى معايير الجودة والشفافية.


وأضاف أن اللقاء مع بنك الاستثمار القومي يمثل خطوة محورية نحو توفير آليات تمويل مستدامة لمشروعات الجامعة، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع المحلي.


وأشار إلى التزام الجامعة بإنهاء مشروعاتها وفق الجدول الزمني المحدد، والذي يشمل التواريخ التعاقدية وتواريخ الإنجاز المتوقعة، مع استمرار آلية المتابعة والتقييم الربع سنوي؛ لضمان سير العمل بكفاءة وتحقيق الأهداف المرجوة.


وأوضح أن هذا التعاون، يعد خطوة استراتيجية في سبيل تعزيز الشراكات بين الجامعات الوطنية ومؤسسات التمويل الحكومية، بما يدعم توجه الدولة نحو التنمية الشاملة والاستثمار في رأس المال البشري في ظل الجمهورية الجديدة.

القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان الدكتور لؤي سعد الدين نصرت مسؤولي بنك الاستثمار القومي برئاسة خالد محمد مصطفى وكيل أول البنك لتمويل وائتمان مشروعات الهيئات الخدمية تمويل ودعم المشروعات الخدمية والتنموية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

ترشيحاتنا

جهود محافظة أسوان

بمشاركة مجتمعية.. محافظ أسوان: إعادةإحياء مشروع الصرف الصحي بمنطقة المسيتود

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

محافظ المنيا يعقد لقاء ا جماهيريا بمطاي

المنيا.. المحافظ يوجه بحصر الطرق المتهالكة لرفع كفاءتها

بالصور

الشرقية.. منع الصيد الجائر بالكهرباء بالمجاري المائية ومصايد الأسماك

صيد
صيد
صيد

نشرة المرأة والمنوعات| لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة.. إشارة خفية ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الدجاج؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أخبار السيارات| عودة هوندا بريلود للحياة.. و3 شركات توقف طرح سياراتها الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

طريقة الحواوشي الإسكندراني الأصلي في البيت

طريقة الحواوشي الاسكندراني الاصلي في البيت
طريقة الحواوشي الاسكندراني الاصلي في البيت
طريقة الحواوشي الاسكندراني الاصلي في البيت

فيديو

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد