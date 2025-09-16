جامعة أسوان تبحث سبل التعاون مع بنك الاستثمار القومي لدعم المشروعات الخدمية

التقي القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، مع مسؤولي بنك الاستثمار القومي برئاسة خالد محمد مصطفى وكيل أول البنك لتمويل وائتمان مشروعات الهيئات الخدمية؛ لبحث سبل تمويل ودعم المشروعات الخدمية والتنموية التي تتبناها الجامعة خلال العام الجامعي 2025/2026، في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا للقرار رقم (2047) لسنة 2025، المتعلق بحوكمة الاستثمارات العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في المؤسسات التعليمية.



وقال بيان صادر عن جامعة أسوان اليوم، الثلاثاء، إن اللقاء الذى عقد بمقر البنك بالقاهرة، ضم أعضاء لجنة التخطيط والموازنة بالجامعة، بحضور الدكتور محمد زكريا عبد الحميد المستشار الهندسي للجامعة، وخالد عسران أمين عام الجامعة.



وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، علي أن الجامعة تعمل برؤية واضحة ترتكز على تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة؛ لضمان التنفيذ الفعلي لمشروعاتنا الخدمية والتنموية، وفق أعلى معايير الجودة والشفافية.



وأضاف أن اللقاء مع بنك الاستثمار القومي يمثل خطوة محورية نحو توفير آليات تمويل مستدامة لمشروعات الجامعة، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع المحلي.



وأشار إلى التزام الجامعة بإنهاء مشروعاتها وفق الجدول الزمني المحدد، والذي يشمل التواريخ التعاقدية وتواريخ الإنجاز المتوقعة، مع استمرار آلية المتابعة والتقييم الربع سنوي؛ لضمان سير العمل بكفاءة وتحقيق الأهداف المرجوة.



وأوضح أن هذا التعاون، يعد خطوة استراتيجية في سبيل تعزيز الشراكات بين الجامعات الوطنية ومؤسسات التمويل الحكومية، بما يدعم توجه الدولة نحو التنمية الشاملة والاستثمار في رأس المال البشري في ظل الجمهورية الجديدة.