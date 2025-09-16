قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يزعم: قواتنا تعمل بمدينة غزة لهزيمة حماس
حادث تصادم سيارتين نقل بالبحيرة.. صور
الإيجار القديم .. شروط طلب تخصيص وحدة سكنية
تصعيد خطير .. مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة
الآثار تحيل اختفاء أسوار ملكية للنيابة .. وتعمم صورتها على الموانئ والمطارات
نتنياهو أمر بقصف ابني حتى الموت.. عائلات أسرى الاحتلال تصرخ أمام منزله: أوقفوا المجـ زرة
فتح فرص استثمارية أمام شركات سعودية كبرى بالمدن الجديدة ومنطقة ماسبيرو
رئيس الوزراء يلتقي عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية
مدبولي: لا يوجد بأنظمة التعليم ما يسمى بوضع الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
رئيس الوزراء يعلن عن موعد قمة "روسيا - إفريقيا" الثانية
القومى للمرأة يثمن قرار القوات المسلحة بقبول أول دفعة إناث عسكرية بكلية الطب
ترامب يهدد: حماس ستواجهون ورطة حقيقة حال استخدام الأسرى دروعًا بشرية
برلمان

أمانة عمال "مستقبل وطن" بالجيزة تؤيد كلمة الرئيس السيسي وتُندد بالعدوان على قطر

السيسي
السيسي

أعلنت أمانة عمال حزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة برئاسة محمد رمضان، تأييدها الكامل للكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، مؤكدة أن الكلمة تُعبر عن موقف مصر الثابت والشجاع في مواجهة العدوان والانتهاكات التي تُهدد الأمن العربي.

وأكدت أمانة عمال حزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، في بيان، أن سيادة الدول العربية والإسلامية خط أحمر، وأن ما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي السافر" على دولة قطر الشقيقة هو امتداد لسلسلة من الاعتداءات التي تُزعزع استقرار المنطقة بأكملها، موضحة أنها تقف صفًا واحدًا مع القيادة السياسية، وتُثمن كل الدعوات الرامية لتوحيد الصف العربي والإسلامي، معتبرة أن الوحدة هي السبيل الوحيد للتصدي للمخططات التي تسعى إلى تفكيك الأمن القومي.

وشددت الأمانة على دعمها القوي للمقترح بإنشاء آلية عربية إسلامية للتنسيق والتعاون، واصفة إياها بـ"الخطوة التاريخية الضرورية" لتشكيل جبهة موحدة قادرة على ردع المعتدي وحماية المصالح المشتركة للشعوب العربية والإسلامية.

وأكدت أن إسرائيل لن تُجني من سياساتها الإجرامية وممارساتها الهمجية سوى مزيد من العزلة والرفض الدولي، وأن استمرار هذا النهج سيُعرض مسؤوليها للمساءلة القانونية والأخلاقية.

واختتمت أمانة العمال بيانها بالتأكيد على أن عمال مصر سيظلون درعًا وسندًا للوطن وقيادته، وأن القضية الفلسطينية ستبقى قضيتهم المركزية حتى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.

السيسي الرئيس السيسي مستقبل وطن القمة العربيى البرلنان

