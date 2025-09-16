أمانة عمال "مستقبل وطن" بالجيزة تؤيد كلمة الرئيس السيسي وتُندد بالعدوان على قطر

أعلنت أمانة عمال حزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة برئاسة محمد رمضان، تأييدها الكامل للكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، مؤكدة أن الكلمة تُعبر عن موقف مصر الثابت والشجاع في مواجهة العدوان والانتهاكات التي تُهدد الأمن العربي.

وأكدت أمانة عمال حزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، في بيان، أن سيادة الدول العربية والإسلامية خط أحمر، وأن ما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي السافر" على دولة قطر الشقيقة هو امتداد لسلسلة من الاعتداءات التي تُزعزع استقرار المنطقة بأكملها، موضحة أنها تقف صفًا واحدًا مع القيادة السياسية، وتُثمن كل الدعوات الرامية لتوحيد الصف العربي والإسلامي، معتبرة أن الوحدة هي السبيل الوحيد للتصدي للمخططات التي تسعى إلى تفكيك الأمن القومي.

وشددت الأمانة على دعمها القوي للمقترح بإنشاء آلية عربية إسلامية للتنسيق والتعاون، واصفة إياها بـ"الخطوة التاريخية الضرورية" لتشكيل جبهة موحدة قادرة على ردع المعتدي وحماية المصالح المشتركة للشعوب العربية والإسلامية.

وأكدت أن إسرائيل لن تُجني من سياساتها الإجرامية وممارساتها الهمجية سوى مزيد من العزلة والرفض الدولي، وأن استمرار هذا النهج سيُعرض مسؤوليها للمساءلة القانونية والأخلاقية.

واختتمت أمانة العمال بيانها بالتأكيد على أن عمال مصر سيظلون درعًا وسندًا للوطن وقيادته، وأن القضية الفلسطينية ستبقى قضيتهم المركزية حتى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.